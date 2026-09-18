Niemcy szykują się na sytuacje kryzysowe. Sklepy sprzedają plecaki awaryjne

Od 24 do 26 września Hamburg stanie się miejscem dużych ćwiczeń wojskowo-cywilnych pod kryptonimem "Red Storm Charlie". Bundeswehra oficjalnie informuje, że w manewrach weźmie udział około 500 żołnierzy, a także policja, straż pożarna, Federalna Agencja Pomocy Technicznej THW, lokalne władze oraz przedsiębiorstwa. Wśród partnerów wymieniono m.in. Airbus, Hamburger Hafen und Logistik AG oraz Hamburg Port Authority.

Scenariusz zakłada pojawienie się napięć na granicach państw bałtyckich i konieczność prewencyjnego przemieszczenia sił wojskowych w kierunku wschodniej części NATO. Sojusznicze oddziały wraz ze sprzętem mają dotrzeć do Hamburga, a następnie zostać przetransportowane dalej na wschód. Bundeswehra podkreśla, że jest to fikcyjny scenariusz ćwiczeń, a Niemcy pozostają w nim formalnie w czasie pokoju.

Część transportów będzie przebiegała przez Hamburg. Ruchy kolumn zaplanowano przede wszystkim nocą. W operacji wykorzystane zostaną również śmigłowce, które mają m.in. monitorować przemieszczanie wojsk z powietrza.

Sklepy włączają się do ćwiczeń. Przygotowały specjalne plecaki

Do "Red Storm Charlie" przyłączyła się również grupa Edeka wraz z siecią Netto Marken-Discount. Firmy będą uczestniczyć w części działań i kampanii informacyjnej dotyczącej przygotowania ludności na sytuacje nadzwyczajne. "Wiarygodne zaopatrzenie ludzi w żywność jest niezbędne dla naszego codziennego życia i stabilności społecznej. Szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych ważne jest, aby przedsiębiorstwa, władze, organizacje pomocowe i społeczeństwo były przygotowane i dobrze ze sobą współpracowały" – przekazał Markus Mosa, szef Edeka.

Jednym z elementów akcji jest specjalny plecak awaryjny, który trafił do sprzedaży. Ma stanowić podstawę indywidualnego wyposażenia na wypadek sytuacji kryzysowej. Plecak ma około 26 litrów pojemności, pokrowiec przeciwdeszczowy oraz dziesięć podstawowych elementów wyposażenia: powerbank z możliwością ładowania solarnego, radio na korbkę z latarką, butelkę z filtrem do wody, narzędzie wielofunkcyjne, linkę paracord, zestaw pierwszej pomocy z kocem ratunkowym, kuchenkę turystyczną na paliwo stałe, zestaw sztućców, pelerynę przeciwdeszczową oraz gwizdek.

Edeka potwierdza, że wśród wyposażenia znajdują się m.in. radio, kuchenka Esbit, filtr do wody oraz powerbank. Do zestawu dołączono również listę rzeczy, które właściciel powinien spakować sam. Chodzi m.in. o dokumenty, niezbędne leki, żywność i środki higieniczne. Lista została opracowana na podstawie zaleceń niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ochrony Ludności i Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (BBK).

Sprzedaż internetowa rozpoczęła się 18 września. Od 21 września plecaki mają być również oferowane w wybranych sklepach Netto w aglomeracji Hamburga.

Bundeswehra wskazuje, że jednym z najważniejszych elementów "Red Storm Charlie" będzie przećwiczenie transportu wojsk i sprzętu w kierunku wschodniej flanki NATO. "Tak jak w ubiegłym roku podczas Red Storm Bravo, podczas Red Storm Charlie ćwiczymy przerzut wojsk i materiałów na wschodnią flankę obszaru Sojuszu" – wyjaśnia dowódca Landeskommando Hamburg kmdr Kurt Leonards.

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