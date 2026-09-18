Pierwsze takie wypłaty z ZUS. Pieniądze trafiają do "małżeństw" jednopłciowych

Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego w całej Polsce dysponują nowymi wzorami dokumentów, które umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów "małżeństw" jednopłciowych. W odpisie znajduje się informacja, że akt sporządzono w wyniku transkrypcji małżeństwa zawartego poza Polską. Wzór aktu dotyczącego małżeństw zawieranych w Polsce nie został zmieniony.

Zmiana ma już praktyczne konsekwencje. W piątek w programie WP Tłit Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że ZUS rozpoczął wypłatę pierwszych świadczeń. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz wypłaca pierwsze zasiłki opiekuńcze właśnie małżeństwom jednopłciowym" – powiedziała minister.

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jedna z najważniejszych instytucji wie i rozumie, że miłość to miłość, małżeństwo to małżeństwo i będą te prawa respektowane – dodała.

Chodzi m.in. o zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu, który musi zrezygnować z pracy, aby osobiście opiekować się chorym małżonkiem.

Następne mogą być zmiany podatkowe

Na świadczeniach z ZUS rząd nie chce poprzestać. Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Katarzyna Kotula prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową dotyczące uprawnień podatkowych. Chodzi przede wszystkim o możliwość wspólnego rozliczania PIT oraz zasady opodatkowania spadków i darowizn między małżonkami.

– Chciałabym, żeby to było możliwe już w przyszłym roku. To jest równe, słuszne i sprawiedliwe – powiedziała minister.

Zmiana po wyroku TSUE

Nowe zasady transkrypcji są związane m.in. z orzecznictwem polskich sądów administracyjnych oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 listopada 2025 roku.

Sprawa rozpatrywana przez TSUE dotyczyła pary dwóch mężczyzn, którzy zawarli małżeństwo w 2018 roku w Berlinie, a następnie chcieli dokonać transkrypcji niemieckiego aktu w Polsce.

TSUE uznał, że państwo członkowskie nie może odmówić uznania "małżeństwa" jednopłciowego legalnie zawartego w innym państwie UE przez obywateli korzystających ze swobody przemieszczania się, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia praw gwarantowanych przez prawo unijne. Jednocześnie Trybunał wyraźnie zaznaczył, że orzeczenie nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia "małżeństw" jednopłciowych do prawa krajowego.

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji i MSWiA przygotowały nowe wzory dokumentów, a regulacja weszła w życie 23 sierpnia. Dzięki temu zagraniczny akt "małżeństwa" pary jednopłciowej może zostać prawidłowo odzwierciedlony w polskim rejestrze stanu cywilnego.

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