ZUS zmienia zasady zasiłku pogrzebowego. To czeka rodziny zmarłych od 2027 roku

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" w 2027 roku ma ruszyć specjalny system elektroniczny dla zakładów pogrzebowych. Zmiany mogą objąć również formularz Z-12.

Nowy system do zasiłku pogrzebowego od 2027 roku

Najważniejsza z zapowiadanych zmian ma wejść w życie w 2027 roku. Według "DGP" ZUS planuje uruchomienie specjalnego systemu elektronicznego dla zakładów pogrzebowych. Za jego pośrednictwem mają być składane wnioski o zasiłek pogrzebowy. System ma ograniczyć formalności oraz usprawnić przekazywanie dokumentów i informacji między zakładami pogrzebowymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zakłady pogrzebowe już teraz mogą uczestniczyć w procedurze uzyskania świadczenia. Możliwe jest również podzielenie wypłaty zasiłku. Część pieniędzy może trafić bezpośrednio do zakładu pogrzebowego na pokrycie kosztów pochówku, a pozostała kwota do osoby organizującej pogrzeb. Jak podaje DGP, od początku 2026 roku ZUS zarejestrował blisko 8 tys. takich podzielonych wypłat.

Zmiany mogą objąć również formularz Z-12

Przy okazji prac nad nowym systemem przedstawiciele branży pogrzebowej zwrócili uwagę na problemy z obecnym formularzem Z-12. "Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że aktualnie obowiązujący formularz nie zawiera wszystkich potrzebnych rubryk. W efekcie część informacji trzeba dopisywać poza właściwym drukiem. Branża funeralna chce, aby problem został uwzględniony podczas projektowania nowego systemu elektronicznego.

Zapowiadane rozwiązania będą kolejnym etapem zmian w zasiłku pogrzebowym. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wzrosło z 4 tys. do 7 tys. zł. Wprowadzono również mechanizm waloryzacji. Zasiłek będzie mógł zostać podniesiony, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. Zmieniły się także zasady wypłaty. Podstawowy termin został skrócony z 30 do 14 dni, a obecnie średni czas oczekiwania na pieniądze wynosi około 9 dni.

Czytaj też:

Zasiłki pogrzebowe dla Ukraińców. Jest interpelacja do premiera