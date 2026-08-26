Zasiłki pogrzebowe dla Ukraińców. Jest interpelacja do premiera

W Polsce stworzono bowiem system zasiłków pogrzebowych dla obywateli ukraińskich, zakładający wypłaty z ZUS nawet jeśli zmarły nigdy nie mieszkał, nie pracował i nie był ubezpieczony w Polsce. O sprawie napisały portale Magna Polonia i wGospodarce.pl. Poruszył ją również przewodniczący klubu sejmowego Konfederacji Grzegorz Płaczek.

"To jest absurd. Dlaczego i komu ma to służyć?"

"TO JEST ABSURD! Obywatel Ukrainy może już od pierwszego dnia legalnej pracy w Polsce (i podlegania ubezpieczeniom społecznym) nabyć prawo do 7000 zł zasiłku pogrzebowego po śmierci rodzica na Ukrainie – nawet jeśli zmarły nigdy nie był ubezpieczony w Polsce ani nawet w Polsce nie mieszkał. Co więcej, osoba pobierająca zasiłek nie musi nawet osobiście jechać na pogrzeb!" – czytamy we wpisie przewodniczącego klubu poselskiego Konfederacji.

"Ale to nie koniec patologii. 7000 zł nie jest zwrotem rzeczywistych kosztów. Jeśli pogrzeb na Ukrainie kosztował równowartość np. 3000 zł, członek rodziny może nadal otrzymać z polskiego systemu... pełne 7000 zł" – dodał parlamentarzysta.

"To jest tak absurdalne, że aż trudno w to uwierzyć. Polska stworzyła jeden z najbardziej kuriozalnych systemów zasiłków pogrzebowych w całej Unii Europejskiej. Pytanie brzmi: dlaczego i komu to ma służyć?" – zapytał Płaczek.

Interpelacja Mateckiego do premiera

W skierowane do Prezesa Rady Ministrów interpelacji poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki pyta między innymi:

– ile takich świadczeń wypłacono obywatelom Ukrainy i na jaką łączną kwotę,

– dlaczego rząd dotychczas nie ograniczył tego mechanizmu,

– czy zostanie wprowadzony minimalny okres ubezpieczenia lub opłacania składek,

– czy rząd zamierza wreszcie zmienić te przepisy.

"Polski system ubezpieczeń społecznych powinien być chroniony przed rozwiązaniami, w których bardzo krótki okres uczestnictwa w systemie może dawać prawo do pełnego świadczenia" – ocenił Matecki.

Dopłaty do emerytur dla Ukraińców

To kolejna tego rodzaju sprawa, na którą zwracają uwagę politycy opozycji. Wcześniej alarmowali w sprawie emerytur. Początkowo niektóre mainstreamowe media usiłowały komunikować, że ugrupowanie manipuluje, ale narracja ta została zatrzymana, kiedy ustalenia Konfederacji oficjalnie potwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o to, że emerytury w Polsce nie zawsze są wypłacane obywatelom Ukrainy proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Państwo polskie dopłaca, by była to wysokość polskiej minimalnej emerytury. Wystarczy, że osoba z Ukrainy przepracowała w Polsce jeden miesiąc. Obywatele Ukrainy są więc w Polsce uprzywilejowani względem obywateli polskich.

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