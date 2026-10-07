PiS i Konfederacja zawiązały pakt w Zielonej Górze. Poprą jednego kandydata

Chodzi o byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, który formalnie wystartuje jako kandydat bezpartyjny z komitetu "Po pierwsze Lubuskie". Głosowanie w ramach przedterminowych wyborów do Senatu odbędzie się 22 listopada.

Konfederacja oficjalnie ogłosiła poparcie dla Janusza Kubickiego podczas środowej konferencji prasowej. Wcześniej taki sam ruch zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej Radio Zet informowało o lokalnym porozumieniu obu ugrupowań wokół jednego kandydata.

– My chcemy przekonać Zielonogórzan: byle nie Platforma! Po naszej stronie nie może być tak, że będzie 5 czy 10 kandydatów. Dlatego my postanowiliśmy nie wystawiać swojego kandydata – mówił poseł Konfederacji Krystian Kamiński.

Kubicki był prezydentem Zielonej Góry w latach 2006–2024. W wyborach do Senatu wystartuje z własnego komitetu "Po pierwsze Lubuskie", mimo że polityczne poparcie zapewniły mu PiS i Konfederacja.

Wybory po śmierci Mirosława Różańskiego

Wybory uzupełniające są konieczne po śmierci senatora Mirosława Różańskiego. Okręg nr 20 obejmuje Zieloną Górę oraz powiaty zielonogórski, krośnieński i świebodziński. Prezydent Karol Nawrocki zarządził głosowanie na 22 listopada.

Koalicja rządząca również zdecydowała się wystawić wspólną kandydatkę. Poparcie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL uzyskała Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym senatorze.

Na tym lista kandydatów się jednak nie kończy. Start zapowiadają także Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Sławomir Bładyko z Bezpartyjnych Samorządowców – Łączy nas Polska Marka Wocha, a także kandydaci kilku mniejszych komitetów.

Wybory do Senatu odbywają się w jednomandatowych okręgach, dlatego mandat otrzyma kandydat z najlepszym wynikiem. Nowy senator będzie pełnił funkcję do końca obecnej kadencji parlamentu.

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