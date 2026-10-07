Romanowski w Polsce? Korneluk ujawnia

"Sąd Okręgowy Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia! Mój Klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA "upada", jeśli postanowienie Sądu się uprawomocni" – poinformował 30 września br. mec. Bartosz Lewandowski.

Jak podkreślił prawnik: "Sąd stwierdził przy tym, że nie ma żadnego potwierdzenia, aby Marcin Romanowski był na terytorium Naddniestrza, ale nie ma to znaczenia dla wydanie listu skoro na pewno nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis wymaga wyłączenia ustalenia co do tej okoliczności".

W środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży zażalenie na przyznanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dokument wpłynął do sądu we wtorek. Waldemar Żurek nazwał sędziego, który wydał orzeczenie tzw. neosędzią. Ocenił też, że sędzia Mielcarek "jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości".

Korneluk: Nie ma żadnego dowodu, że Romanowski przebywa za granicą

Sytuację skomentował w środę na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

– Tak jak rozmawiałem z prokuratorami prowadzącymi wątek podejrzanego Romanowskiego, począwszy od kwietnia, od początku maja, kiedy zmienił się rząd na Węgrzech, my de facto nie wiemy i z materiałów sprawy nie wynika, czy podejrzany Romanowski przebywa za granicą. Poza tym wnioskiem, listem wysłanym z Naddniestrza, jego oświadczeniem, że on tam przebywa, nie ma żadnego dowodu obiektywnego, wskazującego na to, że przebywa za granicą – powiedział szef Prokuratury Krajowej.

Zdaniem Korneluka, można zakładać, że Marcin Romanowski już przebywa w Polsce, "tym bardziej że w tym wniosku sam podejrzany Romanowski wskazuje, że posługuje się nie swoją tożsamością". – Dzisiaj przy takiej konfiguracji i otwartych granicach w całej Europie jego przemieszczanie się jest bardzo swobodne – podkreślił prokurator krajowy.

– Prokuratorzy prowadzący to postępowanie nie mają informacji i to nie wynika z akt sprawy, by pan Romanowski przebywał za granicą. Być może przebywa za granicą, poza terytorium Polski, ale takiej informacji dzisiaj nie posiadamy. (…) Ta przesłanka uniemożliwia wydanie listu żelaznego-- mówił Dariusz Korneluk.

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