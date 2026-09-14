"Zdolni, niewidzialni". Trwa kampania społeczna o uczniach szczególnie uzdolnionych

Za wysokimi ocenami często kryją się samotność, przeciążenie, presja nieustannego bycia najlepszym, brak zrozumienia oraz poczucie, że ich potrzeby emocjonalne nie są równie ważne jak ich osiągnięcia.

Kampania społeczna „Zdolni, niewidzialni” powstała po to, aby to zmienić. "Projekt powstał jako odpowiedź na problem, który od lat obserwujemy podczas pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Od kilkunastu lat wspieramy młodych ludzi o wysokim potencjale intelektualnym, prowadząc obozy naukowe, warsztaty, projekty edukacyjne oraz działania rzecznicze. W tym czasie poznaliśmy setki historii uczniów, którzy mimo ogromnych możliwości nie otrzymywali wsparcia odpowiadającego ich potrzebom. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć społeczną rozmowę o tym, że uczniowie zdolni również potrzebują zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji i mądrego wsparcia. Kampania łączy działania społeczne, edukacyjne i badawcze. W jej ramach prowadzimy diagnozę potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych, nauczycieli i rodziców, przygotowujemy raport oraz bezpłatne materiały edukacyjne, realizujemy kampanię medialną i tworzymy przestrzeń do rozmowy o tym, jak budować szkołę, w której talent nie będzie pozostawał niewidoczny" – wskazują organizatorzy.

"Wierzymy, że aby skutecznie wspierać uczniów szczególnie uzdolnionych, najpierw trzeba ich naprawdę zrozumieć. Dlatego w ramach kampanii społecznej „Zdolni, niewidzialni” prowadzimy badania diagnostyczne wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Ich celem jest poznanie potrzeb młodych ludzi o wysokim potencjale intelektualnym, twórczym i poznawczym oraz zidentyfikowanie barier, z jakimi spotykają się w szkole. Dziękujemy wszystkim szkołom, które już włączyły się w to ważne przedsięwzięcie i wspólnie z nami budują bardziej uważną, empatyczną i wspierającą edukację" – czytamy.

Badania prowadzone są do 30 września 2026 roku. Jeśli Państwa szkoła chce współtworzyć szeroki obraz sytuacji uczniów szczególnie uzdolnionych oraz mieć realny wpływ na tworzenie rekomendacji dla szkół, nauczycieli i rodziców, serdecznie zapraszamy do udziału. Każda szkoła to kolejny ważny głos, który pomoże lepiej zrozumieć potrzeby uczniów i sprawić, że żadne dziecko o wyjątkowym potencjale nie pozostanie niewidzialne.

Kontakt w sprawie udziału w badaniach:

Natalia Zarańska | tel. 601 069 863 | e-mail: [email protected]