PiS i Morawiecki na jednej liście wyborczej? Polacy podzieleni w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu rp.pl ankietowanych zapytano, czy – ich zdaniem – PiS i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ostatecznie wystartują w wyborach do Sejmu w 2027 roku ze wspólnej listy.

Sondaż: PiS i Rozwój Plus wystartują razem do Sejmu?

35,4 proc. badanych uważa, że nie.

34,7 proc. ankietowanych twierdzi, że to możliwy scenariusz.

29,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie tego, czy PiS i Rozwój Plus wystartują razem w wyborach do Sejmu.

Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zauważył, że "największy odsetek osób przewidujących wspólny start odnotowano wśród badanych o dochodzie od 5001 do 7000 zł (43 proc.) oraz mieszkańców miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (45 proc.)". "Największy odsetek osób przekonanych, że partie nie wystartują ze wspólnej listy, odnotowano natomiast wśród mieszkańców miast liczących 100–199 tys. mieszkańców (43 proc.) oraz osób o dochodzie powyżej 7000 zł (42 proc.)" – dodał.

Według niedawno opublikowanego sondażu CBOS, PiS może liczyć na 15 proc. poparcia, a Rozwój Plus na 3,7 proc., co oznacza, że nie przekracza progu wyborczego.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem. Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus". Ostatecznie politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 września 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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