Zaskakujące wyniki sondażu. Ukraińcy są szczęśliwi mimo wojny

Sondaż został przeprowadzony przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS)

Sondaż: Łącznie 71 proc. Ukraińców jest szczęśliwych mimo wojny

Zgodnie z wynikami badania 31 proc. Ukraińców stwierdziło, że są zdecydowanie zadowoleni, a 40 proc. zaznaczyło "bardziej tak niż nie". Kolejne 11 proc. odpowiedziało "i tak, i nie".

16 proc. respondentów stwierdziło, że są niezadowoleni lub raczej niezadowoleni (9 proc. odpowiedziało "częściej nie niż tak", a kolejne 7 proc. zaznaczyło odpowiedź "nie").

Mężczyźni na Ukrainie szczęśliwsi niż kobiety

KIIS komentując wyniki sondażu zauważyło, że mężczyźni na Ukrainie są nieco szczęśliwsi niż kobiety, ale wynika to głównie z faktu, że kobiety na Ukrainie żyją około 10 lat dłużej niż mężczyźni, a poziom szczęścia na Ukrainie spada wraz z wiekiem. Ponadto, ze względu na dłuższą oczekiwaną długość życia, kobiety coraz częściej czują się samotne z wiekiem, co również negatywnie wpływa na poziom szczęścia.

Socjologowie stwierdzili, że spadek poczucia szczęścia wraz z wiekiem znacząco odróżnia wyniki uzyskane przez Ukraińców od wyników wielu badań przeprowadzonych w USA i krajach europejskich.

W maju 2026 roku na Ukrainie 75 proc. osób poniżej 40. roku życia uważało się za szczęśliwych, podczas gdy odsetek ten wśród osób w wieku 70 lat i starszych wyniósł 60 proc.

"Badania, które my i inne ośrodki socjologiczne zaczęliśmy przeprowadzać po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, na pierwszy rzut oka dały paradoksalne wyniki" – czytamy.

Sondażownia zauważa, że obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja w kraju znacznie się pogorszyła, miliony ludzi straciły dotychczasowy sposób życia, dochody, mieszkania i zostały oddzielone od swoich rodzin, ale w pierwszym okresie wojny wiele subiektywnych wskaźników nie uległo pogorszeniu, a niektóre wręcz wzrosły. Dotyczyło to również poczucia szczęścia.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 7 maja do 3 czerwca 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych, wykorzystując losowo dobraną próbę numerów telefonów komórkowych. Wzięło w nim udział łącznie 2007 Ukraińców w wieku 18 lat i starszych. Mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy nie zostali uwzględnieni w badaniu (choć niektórzy respondenci to osoby wewnętrznie przesiedlone, które opuściły tereny okupowane). Badanie nie objęło również obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj po 24 lutego 2022 roku.

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