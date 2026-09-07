Specjalna służba deportacyjna. Polacy ocenili pomysł Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki zaproponował powołanie instytucji na wzór amerykańskiej ICE (Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł). Miałaby ona status specjalnej służby. Byłaby to formacja odrębna w stosunku do innych tego typu podmiotów, takich jak ABW i CBA, ale wydzielona z ich struktur, dzięki czemu inicjatywa nie stanowiłaby dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa.

– Proponujemy powołanie służby deportacyjnej. Ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury. Służba, która będzie odpowiednio oznakowana, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach – mówił lider Rozwoju Plus.

Tak Polacy ocenili propozycję Morawieckiego

"Czy pana/pani zdaniem w Polsce powinna powstać, obok Straży Granicznej, oddzielna służba zajmująca się tylko deportacjami?" – zapytali ankieterzy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sondażu dla Radia Zet.

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 20,5 proc. respondentów, "raczej tak" – 18,4 proc., "raczej nie" – 14,6 proc., a "zdecydowanie nie" – 30,2 proc. Ponadto 16,3 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Łącznie takie rozwiązanie popiera więc 38,8 proc. ankietowanych. Natomiast przeciwnicy powołania nowej formacji stanowią łącznie 44,8 proc. uczestników badania.

Co pokazują szczegółowe wyniki sondażu?

W grupie wyborców opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) za utworzeniem służby deportacyjnej opowiada się niemal sześciu na dziesięciu pytanych (57 proc.), z czego 34 proc. "zdecydowanie nie", zaś 23 proc. – "raczej". Przeciwnicy pomysłu Morawieckiego stanowią w tej grupie niespełna 32 proc.

Zupełnie inne nastroje panują w elektoracie obozu władzy (KO, Lewica, Polska 2050, PSL). 49 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie", a kolejne 21 proc. "raczej nie", co daje łącznie aż 70 proc. Zwolennicy powołania nowej formacji stanowią 22 proc.

Sondaż przeprowadzono 21-22 sierpnia metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

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