Nowa propozycja Polski ws. migrantów. Chodzi o prawo do ochrony

Chodzi o pozbawienie ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, stosując przemoc lub niszcząc zabezpieczenia. Jak ustaliło RMF FM, sprawa ma być omawiana na forum UE już w październiku.

Koniec z prawem do ochrony międzynarodowej dla nielegalnych imigrantów?

– Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne – powiedział RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Polska propozycja dotyczy art. 33 ust. 2 Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. Przepis przewiduje wyjątek od zasady zakazującej wydalania lub zawracania uchodźcy. Na ochronę wynikającą z tego zakazu nie może powoływać się osoba, wobec której istnieją podstawy, by uznać ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, w którym przebywa. Wyjątek obejmuje również osobę prawomocnie skazaną za szczególnie poważne przestępstwo, która stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Polska będzie domagać się, aby przepis był odpowiednio interpretowany również w przypadku zorganizowanego i agresywnego forsowania granicy. W określonych sytuacjach osoby uczestniczące w takich działaniach nie mogłyby korzystać z ochrony międzynarodowej.

Pakt migracyjny wszedł w życie

Inicjatywa pojawia się kilka miesięcy po wejściu w życie unijnego paktu o migracji i azylu. 12 czerwca MSWiA zapewniło, że Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw ani ponosić związanych z tym kosztów. Polska została zwolniona z mechanizmu relokacji ze względu m.in. na koszty ochrony granicy z Białorusią oraz pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy. – Pomimo tego, że Polska jest zwolniona z mechanizmu relokacji, założenia nawet dobrowolnej relokacji migrantów są nierealistyczne i niewykonalne w praktyce, a do tego będą prowadzić do konfliktów w ramach Unii Europejskiej – mówił w czerwcu Duszczyk.

Wiceminister zapowiedział, że Polska nadal będzie domagać się rezygnacji z tego mechanizmu w polityce migracyjnej UE. MSWiA wskazało jednocześnie, że Polska będzie stosowała przepisy paktu dotyczące m.in. ochrony granic, polityki powrotowej i walki z nielegalną migracją.

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