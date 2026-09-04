Prezydent USA po raz kolejny uderza w Hiszpanię: Będzie zrujnowanym krajem

Donald Trump po raz kolejny uderzył w rząd Pedro Sáncheza. Tym razem mówił o kryzysie migracyjnym w Ceucie: – Hiszpania będzie zrujnowanym krajem, a ja miałem z nią własne problemy, ponieważ nie zachowuje się zbyt dobrze w odniesieniu do NATO – powiedział Trump.

Prezydent USA zarzucił następnie Hiszpanii, że nie przeznacza na obronność wystarczających środków. – Nie płacą tego, co powinni. To bardzo smutne. Inne kraje płacą, a oni nie chcą. Po prostu mówią, że nie będą płacić. To straszne – stwierdził.

Trump o kryzysie w Ceucie

Trump odniósł się także do sytuacji w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Pod koniec lipca granicę z Marokiem przekrocły tam dziesiątki tysięcy migrantów. Większość z nich później wróciła lub została odesłana do Maroka. Prezydent USA porównał wydarzenia w Ceucie z problemami migracyjnymi Wielkiej Brytanii. – Nie macie tysięcy ludzi po prostu szturmujących wasz kraj. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego – powiedział.

Trump już wcześniej ostro komentował sytuację w hiszpańskiej enklawie. Na początku sierpnia podczas posiedzenia gabinetu mówił: – Obserwowałem katastrofę, która miała tam miejsce. Wygląda to jak inwazja na kraj przez tysiące ludzi – stwierdził. Za kryzys obwiniał wówczas politykę władz. – To słabe przepisy, złe zarządzanie, ale przede wszystkim bardzo liberalne prawo – mówił.

Wydatki Hiszpanii na obronność

Drugim punktem sporu pozostają wydatki na obronność. Hiszpania zwiększyła je do około 2 proc. PKB, ale rząd Pedro Sáncheza sprzeciwia się podniesieniu nakładów do 5 proc. PKB. Na szczycie NATO w Hadze w 2025 roku państwa Sojuszu zobowiązały się, że do 2035 roku będą przeznaczać łącznie 5 proc. PKB na obronność i bezpieczeństwo. Z tego co najmniej 3,5 proc. ma trafiać na podstawowe potrzeby wojskowe, a do 1,5 proc. m.in. na infrastrukturę krytyczną.

Hiszpania przekonuje, że jest w stanie realizować uzgodnione z NATO cele wojskowe przy niższych wydatkach.

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