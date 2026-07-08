"Ze spokojem". Hiszpania odpowiada na groźby Trumpa

Donald Trump, występując z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, zarzucił Hiszpanii niewystarczające wydatki na obronność oraz brak współpracy z USA.

Trump chce zakończyć handel z Hiszpanią

Prezydent USA oświadczył, że "nie chce mieć nic wspólnego z Hiszpanią". Poinformował przy tym, że wydał polecenie zakończenia handlu z tym krajem.

Amerykański przywódca nie przedstawił szczegółów dotyczących sposobu wprowadzenia zapowiedzianych ograniczeń ani terminu ich wejścia w życie.

Donald Trump określił Hiszpanię jako "okropnego partnera".

Hiszpański rząd reaguje na groźby Trumpa

Agencja EFE podkreśla, że rząd Hiszpanii przyjął groźby Donalda Trumpa "ze spokojem". Podkreślił, że umowy handlowe są zawierane z całą Unią Europejską, a nie pojedynczym krajem.

Źródła rządowe powiedziały agencji, że Hiszpania utrzymuje znakomite stosunki społeczne, kulturalne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi.

Hiszpańskie media przypominają, że Stany Zjednoczone odnotowują nadwyżkę w bilansie handlowym z Hiszpanią – eksportują więcej niż importują.

Wcześniej Donald Trump mówił o możliwości wstrzymania handlu w Hiszpanią, a także o podwyższeniu ceł na hiszpańskie produkty.

Trump sugerował wyrzucenie Hiszpanii z NATO

Amerykański przywódca sugerował wyrzucenie Hiszpanii z NATO za zbyt niskie wydatki na obronność.

Hiszpania jako jedyny kraj NATO otwarcie sprzeciwia się przeznaczaniu na obronność 5 proc. PKB. Spotkało się to z krytyką ze strony państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W marcu Hiszpania nie zezwoliła Stanom Zjednoczonym na wykorzystanie swoich baz wojskowych, którymi zarządzają wspólnie oba kraje, do przeprowadzenia ataków na Iran.

– Hiszpańskie bazy nie będą wykorzystywane w tej operacji ani w żadnym celu, który nie jest objęty porozumieniem z USA lub niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych – oświadczył wówczas szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares.

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