Trump wściekły na Iran. "To kłamcy, oszuści i chorzy ludzie"

Prezydent USA Donalda Trumpa podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, dziennikarze zapytali amerykańskiego przywódcę, czy ostatnie ataki Bliskim Wschodzie oznaczają zerwanie porozumienia z Iranem.

Koniec porozumienia USA z Iranem? Trump: To kłamcy i chorzy ludzie

– To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. To kłamcy i chorzy ludzie – odpowiedział Donald Trump.

Mówiąc o przywódcach Iranu, prezydent USA stwierdził, że "to kłamcy".

– Zawieramy porozumienie. Wszyscy się zgodzili. Żadnej broni jądrowej. Zawieramy porozumienie. A oni wychodzą, rozmawiają z prasą i mówią, że nawet o tym nie rozmawialiśmy. Coś z nimi nie gra. Są szaleni – dodał.

Donald Trump ocenił, że irańscy przywódcy "to kłamcy, oszuści i chorzy ludzie".

– Skrzywdzili swój naród. Zabili, jak dotąd, 54 tys. protestujących. Wiecie, ludzie pytają, dlaczego oni jeszcze nie przejęli władzy. Nie mogą jej przejąć, bo nie żyją. Zabili ich. Nikt nie przejmie władzy. Oni nie mają broni, a druga strona ma karabiny maszynowe. A potem ich zabijają. Prasa o tym nie informuje. Pozwolę naszym wspaniałym negocjatorom dalej rozmawiać, jeśli chcą, ale ja tego nie widzę – powiedział.

USA ponownie zaatakowały Iran

Wojsko USA przeprowadziło w nocy z wtorku na środę nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Była to odpowiedź na ataki Iranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Iran ostrzegł, że odpowiedź na amerykańskie ataki będzie "miażdżąca". Teheran podkreślił, że „pod żadnym pozorem nie pozwoli na ingerencję” w zarządzanie cieśniną Ormuz. Irańska armia stwierdziła, "jedynym bezpiecznym szlakiem" dla statków przepływających przez Ormuz są trasy wyznaczone przez Iran.

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