"Nowe terytorium USA". Trump opublikował mapę

W piątek Donald Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium USA.

Cieśnina Ormuz terytorium USA? Trump ma zaskakujący pomysł

– Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych – oświadczył podczas przemówienia w Nowym Jorku.

Prezydent USA przypomniał, że amerykańskie siły utrzymują blokadę irańskich portów.

W ostatnim czasie Donald Trump wielokrotnie mówił, że Amerykanie mają „całkowitą kontrolę” nad cieśniną Ormuz, i zapowiedział, że ją utrzymają.

Iran utrzymuje z kolei, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, dopóki USA nie spełnią warunków Teheranu, w tym nie zakończą wojny i nie odmrożą irańskich aktywów zagranicznych.

Donald Trump zapowiedział też w piątek w rozmowie z Fox News, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran.

Wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, „jakiej świat nigdy wcześniej nie widział”. Nowe środki mają zostać wprowadzone "w przyszłym tygodniu", niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormuz.

– Cóż, po prostu uważam, że to świetny pomysł. Kontrolujemy ją dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną – powiedział w poniedziałek Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Prezydent USA stwierdził, że Iran może jednak sprawiać problemy.

– Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki, i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna – dodał.

Trump opublikował mapę. "Nowe terytorium USA"

We wtorek Donald Trump zamieścił zaskakujący wpis na swojej platformie Truth Social. Na mapie widać zaznaczoną cieśninę Ormuz. Obrazek opatrzony jest podpisem "nowe terytorium USA".

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