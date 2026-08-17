"Świetny pomysł". Trump odniósł się do sprawy cieśniny Ormuz

– Cóż, po prostu uważam, że to świetny pomysł. Kontrolujemy ją dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną – powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Prezydent USA stwierdził, że Iran może jednak sprawiać problemy.

– Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki, i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna – dodał.

Cieśnina Ormuz terytorium USA?

W piątek Donald Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium USA.

Amerykański przywódca przekazał też, że przez cieśninę przepływają miliony baryłek ropy. – Jeśli spojrzycie na liczby, cieśnina jest otwarta, a ceny ropy spadają. I będą nadal spadać, chyba że zdecydujemy się zrobić coś znacznie bardziej zdecydowanego niż to, co robimy obecnie – mówił.

Zdaniem Donalda Trumpa Iran "ma ogromne problemy". – Mają 300-procentową inflację. Kraj jest w chaosie, a ich wojsko zostało całkowicie pokonane – dodał.

Ocenił przy tym, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale nie takie, jakie "jest konieczne".

Trump grozi sojusznikowi USA

Donald Trump odniósł się też do polityki Omanu, który jest sojusznikiem USA.

– Nie sądzę, że się dobrze zachowują. Poradzilibyśmy sobie z nimi bardzo łatwo tak, jak to robimy z innymi – dodał.

Wcześniej w poniedziałek prezydent USA zagroził w rozmowie z Fox News, że zbombarduje Oman, jeśli władze w Maskacie będą przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormuz.

Czytaj też:

Trump grozi bombardowaniem Omanu. "Jeśli stanie nam na drodze" Czytaj też:

Trump: Wkrótce ogłoszę Cieśninę Ormuz terytorium USA