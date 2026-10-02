Tusk kpi z Nawrockiego. Dostał mocną odpowiedź

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

W orędziu do narodu prezydent stwierdził, że "dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy, a "na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł".

Tusk kpi z prezydenta

Zadowolenia z podpisania ustawy nie krył premier Donald Tusk. Polityk zamieścił w sieci krótki film, na którym widać, jak przechadza się koło Belwederu.

– I po co było tak rumakować? – pytał Tusk z ironicznym uśmiechem.

Na post premiera szybko zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Obok wyraźnego deficytu wiedzy ekonomicznej ostatnio pojawił się nowy – znajomość topografii Warszawy. Panie Premierze, Prezydent RP urzęduje w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu” – napisał.

Nawrocki podpisał ustawę

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

Regulacja ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej). Ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadmiarowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia stawek VAT oraz podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe. Akcyza na benzyny spadła z 1529 zł/1000 litrów do 1239 zł/1000 litrów, natomiast na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona została stawka na biokomponenty, stanowiące samoistne paliwa.

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