Smutne urodziny

Trudno było nie przypomnieć sobie tych słów, gdy pod koniec września cała Polska widziała, jaki „prezent” otrzymał Lech Wałęsa tuż przed swoimi urodzinami. Oto prokuratura ogłosiła, że umarza śledztwo w sprawie domniemanego kłamstwa byłego prezydenta w kwestii dokumentów z teczki „Bolka”.