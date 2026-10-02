Smutne urodziny
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Smutne urodziny

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Były prezydent RP Lech Wałęsa
Były prezydent RP Lech Wałęsa Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
NA PIERWSZY OGIEŃ Jak głosi stare powiedzenie, czasem ktoś wyświadcza komuś niedźwiedzią przysługę.

Trudno było nie przypomnieć sobie tych słów, gdy pod koniec września cała Polska widziała, jaki „prezent” otrzymał Lech Wałęsa tuż przed swoimi urodzinami. Oto prokuratura ogłosiła, że umarza śledztwo w sprawie domniemanego kłamstwa byłego prezydenta w kwestii dokumentów z teczki „Bolka”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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