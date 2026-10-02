Nowy właściciel TVN zmieni nazwę. Ujawniono, na jaką

David Ellison, szef Paramount Skydance, ogłosił w piątek, że po połączeniu z Warner Bros. Discovery koncern będzie działał pod nazwą Skydance. Zmiana ma nastąpić wraz z finalizacją wielkiej transakcji zaplanowaną na 6 października. Oficjalne komunikaty obu spółek wskazują tę datę jako przewidywany termin zamknięcia przejęcia, z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków finalizacji.

Ellison tłumaczy, że wybór nowej nazwy ma pozwolić połączonej firmie zbudować własną tożsamość bez osłabiania dwóch najbardziej rozpoznawalnych marek filmowych.

– Chcieliśmy nazwy, która nadałaby połączonej firmie własną tożsamość, a jednocześnie pozwoliłaby Paramount i Warner Bros. oraz wszystkim naszym wyjątkowym markom pozostać w centrum uwagi – wyjaśnił Ellison. Paramount i Warner Bros. nie znikną więc jako marki. Skydance stanie się nazwą całego koncernu skupiającego aktywa obu dotychczasowych gigantów.

Nowy gigant medialny. Wśród jego aktywów TVN

Skala transakcji jest ogromna. Paramount zgodził się zapłacić 31 dolarów w gotówce za każdą akcję Warner Bros. Discovery. Wartość kapitałowa WBD została określona na około 81 mld dolarów, natomiast wartość przedsiębiorstwa, uwzględniająca zadłużenie, wynosi około 110 mld dolarów.

W wyniku połączenia pod jednym korporacyjnym dachem znajdą się m.in. studia Paramount Pictures i Warner Bros., CBS, CNN, HBO oraz platformy Paramount+ i HBO Max. Warner Bros. Discovery jest również właścicielem Grupy TVN, dlatego transakcja oznacza zmianę właścicielską także dla jednej z największych grup medialnych w Polsce.

Paramount Skydance informował w sierpniu, że uzyskał wszystkie wymagane zgody regulacyjne przewidziane w umowie przejęcia. Kontrole transakcji objęły łącznie blisko 70 jurysdykcji, w tym Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Na drodze do finalizacji pozostawał jeszcze spór sądowy w USA. Koalicja 12 stanów próbowała zablokować przejęcie, podnosząc zastrzeżenia dotyczące konkurencji na rynku. Ostatecznie zawarto ugodę, którą zatwierdził sąd federalny, otwierając drogę do zamknięcia transakcji.

Skydance z nowym symbolem giełdowym

Zmianie nazwy będzie towarzyszyć również zmiana symbolu giełdowego. Spółka poinformowała amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, że jej akcje mają od 6 października być notowane na New York Stock Exchange. Nowym symbolem będzie SKYD.

Nazwa Skydance wywodzi się od firmy filmowej założonej przez Davida Ellisona, syna współzałożyciela Oracle Larry'ego Ellisona. Skydance Media połączyło się wcześniej z Paramount Global, tworząc Paramount Skydance. Po przejęciu WBD powstanie jeden z największych koncernów medialno-rozrywkowych na świecie, posiadający jednocześnie studia filmowe, telewizje informacyjne i rozrywkowe oraz globalne platformy streamingowe.

Połączoną firmą mają kierować David Ellison oraz Ynon Kreiz, dotychczasowy prezes Mattela.