Szef KPRM o prezydencie: Wetomat się zaciął

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – powiedział prezydent w telewizyjnym orędziu wygłoszonym w czwartek (1 października).

Jak dodał, "obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Grabiec: Chociaż raz ręka prezydentowi zadrżała

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec pytany w TVP Info, czy prezydent zrobił krok w tył, odparł: – Presja ma sens. Ta sytuacja pokazuje, że po 45 wetach wetomat się zaciął, przynajmniej w przypadku ustawy wypływającej na ceny paliw. To jest bardzo dobra wiadomość.

Jak dodał, "kurs wybrany przez rząd i napomnienia ze strony premiera przynoszą swój efekt". – Chociaż raz ręką zadrżała prezydentowi w sytuacji, w której miał znowu szkodzić Polsce i Polakom, jednak tę ustawę podpisał – stwierdził szef KPRM.

Wyraził nadzieję, że to nie będzie wyjątek, i że prezydent "tak jak nakazuje konstytucja zacznie współpracować z rządem, a nie szkodzić rządowi".

Tusk: Weta Nawrockiego to przemyślana strategia

Premier Donald Tusk opublikował w czwartek (1 października) w serwisie X nagranie, w którym przekonywał, że prezydent Karol Nawrocki przyjął strategię "im gorzej, tym lepiej". Zwrócił uwagę, że Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował 45 ustaw, podczas gdy Aleksander Kwaśniewski w ciągu dwóch kadencji – łącznie 35.

– Wetoman, wetomat, prezydent Karol Weto-Nawrocki. Trochę to jest pół żartem, pół serio. Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, partyjną zagrywkę. Niektórzy bardziej krytycznie uważają to za jakiś błąd czy głupotę. A ja nie mam żadnych wątpliwości (...), że mamy do czynienia z przemyślaną strategią postępowania – mówił Tusk.

Jak dodał, rządowi w wielu przypadkach uda się ominąć blokady stawiane przez prezydenta, ale nie zawsze. Premier zaapelował do Polaków, aby podejmowali swoje decyzje i wybory "z pełną świadomością, kto, dlaczego i w jaki sposób Polsce szkodzi".

Kancelaria Prezydenta podała w komunikacie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Nawrockiego (6 sierpnia), że w pierwszym roku urzędowania podpisał on 255 ustaw, a 41 zawetował.

Prezydencki projekt ustawy paliwowej. "Spadek cen o ponad 2 zł na litrze"

We wrześniu prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy "Paliwo Kosztuje Normalnie", zakładający m.in. zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych koncernów paliwowych.

– Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt – podkreślił Nawrocki w orędziu. Dodał, że "zamiast obniżania cen rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT–u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę".

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