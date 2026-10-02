Dofinansowanie do OZE. Padła kwota

Program ma zwiększyć autokonsumpcję energii z instalacji OZE, poprawić bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, umożliwić zasilanie domu także podczas lokalnych awarii sieci oraz wesprzeć stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego.

Tyle wyniesie maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie do magazynu energii wyniesie maksymalnie 16 tys. zł dla prosumentów w systemie net-billing lub 8 tys. zł dla prosumentów w systemie net-metering. Na magazyn ciepła będzie można otrzymać do 1 tys. zł, a dodatkowa premia za urządzenia wyprodukowane w UE wyniesie do 2 tys. zł. Łączna wartość wsparcia może sięgnąć 19 tys. zł na jeden punkt poboru energii (PPE), podano.

"Wyposażenie przydomowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii to jeden z naszych priorytetów. Program ma dwa główne cele: zwiększenie efektywności wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Magazyny energii pozwalają nie tylko lepiej wykorzystywać energię produkowaną na własne potrzeby, ale także zapewniają możliwość pracy instalacji niezależnie od sieci w sytuacjach awaryjnych" – powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie.

Kto może na tym skorzystać?

Program jest skierowany do osób fizycznych będących prosumentami posiadającymi mikroinstalację OZE przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Wsparciem zostaną objęte magazyny energii o pojemności minimum 10 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności co najmniej 100 litrów. Warunkiem uzyskania dofinansowania dla magazynu energii będzie m.in. wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS) oraz zapewnienie możliwości pracy wyspowej, pozwalającej na awaryjne zasilanie domu podczas przerw w dostawie energii.

Program stanowi kontynuację działań wspierających rozwój magazynowania energii w Polsce. W pierwszym etapie wsparcia finansowanego ze środków KPO dofinansowano już ponad 5 tys. przydomowych magazynów energii elektrycznej, przeznaczając na ten cel około 112 mln zł, przypomniano.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 20 października 2026 r. do 1 października 2027 r.

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