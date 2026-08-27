Nabór dla przedsiębiorców. Na stole setki milionów złotych

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy, których inwestycje przyczynią się do uniezależnienia systemu energetycznego od konwencjonalnych źródeł energii i wzmocnią potencjał sektora biogazu w Polsce, podkreślił Fundusz.

Nabór potrwa od 31 sierpnia do 30 listopada 2026 r., a jego budżet to 400 mln zł zapewnione z Funduszu Modernizacyjnego.

Co wsparcie NFOŚiGW oznacza dla przedsiębiorców?

"Rozwój biogazu to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski, większą niezależność od importowanych paliw oraz efektywne wykorzystanie krajowych zasobów biomasy i bioodpadów. Dzięki wsparciu NFOŚiGW przedsiębiorcy będą mogli realizować nowoczesne instalacje, które zapewniają stabilną produkcję energii i ciepła, ograniczają emisję gazów cieplarnianych i wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym. To program, który łączy cele energetyczne, klimatyczne i gospodarcze, przynosząc korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i całej gospodarce" – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn, cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na: budowę nowych, a także rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji biomasy, w tym z odpadów komunalnych, wymieniono. Uzyskany biogaz zapewni wytwarzanie energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Minimalna moc wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji po realizacji inwestycji: od 1 MW (dotyczy sumy mocy elektrycznej oraz cieplnej zainstalowanej). Wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie udzielane w formie dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, podano także.

Oto cele programu

Planowane efekty programu są następujące:

– masa odpadów netto przeznaczonych do recyklingu: co najmniej 320 000 Mg/rok

– wytworzenie co najmniej 40 mln m³ biogazu rocznie.

Realizację programu Wysokosprawna kogeneracja z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych zaplanowano na lata 2025-2030. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł, zakończono w informacji.

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