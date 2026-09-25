Zeroemisyjne ciężarówki. Będzie dofinansowanie

To jedno z działań NFOŚiGW na rzecz zmniejszenia emisyjności transportu i poprawy jakości powietrza. Na zieloną flotę zaplanowano 2 mld zł ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Pierwszym beneficjentem programu NFOŚiGW została spółka Trans Południe, a nowy zeroemisyjny ciągnik siodłowy wykorzysta do transportu towarów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast Fundusz przyznał firmie ponad 377 tys. zł dofinansowania, wskazano.

NFOŚiGW przeznaczy na wsparcie 6 mld zł

"Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy mogą inwestować w nowoczesne pojazdy elektryczne, redukując emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Każda taka inwestycja oznacza czystsze powietrze, mniejszy ślad węglowy transportu oraz kolejny krok w stronę nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. W ramach kompleksowego systemu wsparcia zeroemisyjnego transportu ciężkiego, obejmującego infrastrukturę ładowania, sieciową oraz pojazdy NFOŚiGW przeznaczy 6 mld zł. Finansujemy powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania oraz blisko 4000 pojazdów" – powiedział zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn, cytowany w komunikacie.

Dzięki wsparciu z Funduszu Modernizacyjnego przedsiębiorstwo dołączyło do grona podmiotów wdrażających nowoczesne, bezemisyjne rozwiązania transportowe, przyczyniając się do wzmacniania konkurencyjności sektora transportu oraz poprawy jakości powietrza, podkreślono.

Większe środki na kolejny program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył również do ponad 850 mln zł środki na termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Europejskich, podał Fundusz.

Pierwotny budżet programu wynosił 500 mln zł.

"75 projektów uzyskało rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę niemal 852 mln zł. Wsparcie otrzymają instytucje pełniące ważne funkcje publiczne w całym kraju. Najwięcej projektów zrealizują jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (36 projektów), Państwowa Straż Pożarna (9 projektów), uczelnie wyższe (11 projektów) oraz Policja (7 projektów). Dofinansowanie trafi również do stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów wojewódzkich i instytutów badawczych oraz Szpitala Wojskowego w Szczecinie" – czytamy w komunikacie.

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