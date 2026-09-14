Większe pieniądze na termomodernizację. Znamy kwotę
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Ekonomia

Większe pieniądze na termomodernizację. Znamy kwotę

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Ocieplanie budynku, zdjęcie ilustracyjne
Ocieplanie budynku, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons / Kamil Czaiński/CC
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył do ponad 850 mln zł środki na termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Europejskich, podał Fundusz.

Pierwotny budżet programu wynosił 500 mln zł.

"75 projektów uzyskało rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę niemal 852 mln zł. Wsparcie otrzymają instytucje pełniące ważne funkcje publiczne w całym kraju. Najwięcej projektów zrealizują jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (36 projektów), Państwowa Straż Pożarna (9 projektów), uczelnie wyższe (11 projektów) oraz Policja (7 projektów). Dofinansowanie trafi również do stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów wojewódzkich i instytutów badawczych oraz Szpitala Wojskowego w Szczecinie" – czytamy w komunikacie.

Ogromne zainteresowanie naborem

"Ostatni nabór konkurencyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego podjęliśmy działania, aby zwiększyć jego alokację. Dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się zużycie energii, ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych, a koszty utrzymania budynków ulegną obniżeniu. To korzyści, które odczują zarówno instytucje publiczne, jak i ich użytkownicy. Modernizowane obiekty będą bardziej komfortowe, nowocześniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności" – powiedziała prezes Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

Pierwotnie budżet wynosił 500 mln zł. Wsparcie otrzymują przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów zabytkowych, wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie obejmuje m.in. termomodernizację budynków, modernizację systemów grzewczych i wentylacyjnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wdrażanie systemów zarządzania energią oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Wartość inwestycji przekracza 1,13 mld zł

Łączne dofinansowanie wyniesie niemal 852 mln zł, a wartość inwestycji przekracza 1,13 mld zł. Podpisano 58 umów.

Projekty zostały wybrane w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE): w budynkach zabytkowych (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe i podmioty nie stanowiące państwowych jednostek budżetowych) oraz w budynkach niezabytkowych i mieszanych (projekty realizowane tylko przez państwowe jednostki budżetowe).

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Źródło: ISBNews, DoRzeczy.pl
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