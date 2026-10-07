Kaczyński przegrał w sądzie z Sikorskim. Ruch prezesa PiS

"Otrzymałem z Sądu Apelacyjnego informację o tym, że Jarosław Kaczyński złożył skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku potwierdzającego, że miałem »subiektywne i obiektywne« powody, aby stwierdzić, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej" – przekazał Sikorski w środę (7 października) na platformie X.

"Przypominam, że jest to sprawa, w której Kaczyński złożył w sądzie jako dowód raport Komisji Millera, który potwierdził zaistnienie wypadku i wykluczył zamach" – dodał minister.

"Na potrzeby polityki są urojenia o zamachu a na potrzeby odszkodowania i pozwu, jest wypadek. Dziw, że ktokolwiek jeszcze wierzy tym krętaczom" – stwierdził szef MSZ.

Kaczyński wnosi o kasację wyroku w sprawie przeciwko Sikorskiemu

Chodzi o wpis Sikorskiego ze stycznia 2021 r., w którym stwierdził, że "Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

W marcu br. sąd uznał, że wypowiedź polityka KO była "elementem uprawnionej oceny prezydentury" i oddalił powództwo prezesa PiS, który powoływał się na ochronę i poszanowanie pamięci o tragicznie zmarłym bracie.

Katastrofa smoleńska. Największa tragedia w powojennej historii Polski

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera tupolew zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

W kwietniu 2022 r. podkomisja zaprezentowała ostateczny raport ze swoich prac. Macierewicz przekazał, że katastrofa smoleńska była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji". Podkomisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podkomisja unieważniła też raport Millera.

Podkomisja Macierewicza rozwiązana, raport Millera znów obowiązuje

W grudniu 2023 r. po zmianie władzy w Polsce nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązało podkomisję Macierewicza i przewróciło raport Millera, ogłaszając, że jest on "jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz faktyczne przyczyny katastrofy".

Sejm RP w uchwale z 2010 r. uznał katastrofę w Smoleńsku za największą tragedię w powojennej historii Polski. To także największa katastrofa pod względem liczby ofiar w historii polskich Sił Powietrznych.

Wrak Tu-154M prawie od 16 lat pozostaje na terytorium Rosji. Szczątki samolotu niszczeją w hangarze. Moskwa odmawia wydania ich Polsce, zasłaniając się toczącym się śledztwem.

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