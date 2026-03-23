Kaczyński pozwał Sikorskiego. Jest decyzja sądu

Szef MSZ o sądowym zwycięstwie poinformował w serwisie X. "Sąd Apelacyjny oddalił powództwo J. Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, że moja opinia o tym iż 'Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej' była elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, miała 'wystarczające podstawy faktyczne' i to 'zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym'. Dziękuję Kancelarii Dubois i Wspólnicy i gratuluję radcy prawnej Elżbiecie Kosińskiej – Kozak" – napisał Radosław Sikorski.

W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 17 marca 2023 r. zobowiązał Sikorskiego do zamieszczenia na Twitterze przeprosin oraz poniesienia kosztów procesu. Polityk KO odwołał się od wyroku.

Wpis Sikorskiego o Lechu Kaczyńskim

Sprawa dotyczy wpisu Sikorskiego ze stycznia 2021 r., w którym, w wątku dotyczącym ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, polityk KO napisał na portalu X (dawniej Twitter): "Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw".

Polityk odpowiedział w ten sposób na komentarz dziennikarza Konrada Piaseckiego, który brzmiał następująco: "Od zawsze jestem zwolennikiem ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ale siłowa rozgrywka, owocująca wystawieniem mu monumentalnego pomnika oraz polityczna presja, jaką w tej sprawie wywierają rządzący, potrafi skutecznie zniechęcać, nawet mnie, do wcielania w życie tej idei".

Przypomnijmy, że pomimo trwających od lat dyskusji, w stolicy wciąż nie ma ul. Lecha Kaczyńskiego.