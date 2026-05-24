KO wymieni premiera? "Sprytna pułapka na PSL"

Niemiłościwie panujący nam premier zaczął podchodzić osobiście do co istotniejszych działaczy zielonych braci. Co ciekawe, na pierwszy ogień poszła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jeśli jej nie kojarzycie, to jest ta pani, która swoją twarzą firmuje „das SAFE Programm”. A swojego czasu była szefową sztabu wyborczego Władka Kosiniaka-Kamasza, kiedy ubiegał się był o prezydenturę.

S obkowiak-Czarnecka kuszona jest miejscem na listach KO. Zasadniczo nie zagraża to nikomu z Peezelu, bo do tej pory nie była parlamentarzystką. W planie są zaś następne osoby od zielonych braci, które zamierza do partii przyciągnąć za krawaty Zły Donald z Sopotu. Plan jest taki, żeby po osiągnięciu masy krytycznej Peezel wywiesił białą flagę i wszyscy co istotniejsi zieloni bracia mieliby startować z list Koalicji.

D obrze poinformowane wiewiórki insajderskie z okolic Koalicji Łobywatelskiej twierdzą, że plan jest jeszcze śmielszy. Otóż na słynnych spotkaniach na Parkowej, gdzie wykuwają się decyzje KO, powstał plan wymiany premiera w przyszłym roku. Ale nie Tuska na Sikorskiego. Tylko Tuska na Sobkowiak-Czarnecką. Ten śmiały ruch do przodu też jest dodatkowo sprytną pułapką na Peezel. No bo jak iść osobno do wyborów, kiedy się ma swoją kobietę jako szefa koalicyjnego rządu?