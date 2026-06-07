Ależ wyższość. "Doktora" z Lewicy sklasyfikowała elektorat Nawrockiego

W trakcie rozmowy polityków zaproszonych do programu "Woronicza 17" w TVP Info poseł Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic w charakterystyczny sposób wypowiedziała się o wyborcach, którzy nie popierają jej ugrupowania, a w wyborach prezydenckich wskazali na – jak się okazało zwycięskiego kandydata – Karola Nawrockiego. Echa porażki kandydata elit III RP – Rafała Trzaskowskiego co i rusz wracają w wypowiedziach polityków koalicji rządzącej.

Kucharska-Dziedzic: Elektorat Nawrockiego to nie jest inteligencja

– Nie ma chyba złudzeń, kto na niego głosował, więc jeżeli tutaj pan minister przywołał niechęć do podpisywania nominacji oficerskich, to ja przypominam tą niechęć chociażby do podpisywania nominacji profesorskich. Pan prezydent słusznie uważa, słusznie wie, że inteligencja to nie jest jego elektorat – wyraziła swoją opinię wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

"Doktora literaturoznawstwa" z Lewicy

Pani Anita Kucharska-Dziedzic nie sprecyzowała kogo ma na myśli mówiąc o warstwie inteligenckiej. Można domniemywać, że miała na myśli między innymi siebie, ponieważ, jak sama zauważyła w innej rozmowie z mediami – jest "doktorą literaturoznawstwa".

To jedna z całej serii wypowiedzi przedstawicieli obozu władzy i powiązanych z nim środowisk celebryckich czy medialnych, w której nie udało się ukryć być może pogardliwego stosunku wobec ludzi, którzy nie głosują na Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe czy Polskę 2050, a w finałowych starciu prezydenckim odrzucili kandydata elit III RP na rzecz nielubianego przez mainstream historyka popieranego przez PiS, a w drugiej turze wspartego w pewnym stopniu przez obie Konfederacje i ich wyborców.