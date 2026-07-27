Rzecznik prezydenta: Większych bzdur nie słyszałem już dawno

Prezydent Karol Nawrocki ponownie złożył wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na karcie do głosowania znajdą się oficjalne wyjaśnienia dotyczące skutków obu odpowiedzi. Jako termin referendum wskazano 27 września 2026 r.

Nowy projekt jest konsekwencją majowej decyzji Senatu, który nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum. 21 maja za zgodą na referendum zagłosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej negatywną opinię wydały połączone komisje senackie: ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Leśkiewicz: Trzeba szukać rozwiązań

Politycy koalicji rządowej atakują prezydenta, twierdząc, że referendum ma być pierwszym krokiem do oswojenia Polaków z pomysłem wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Sugestie te stanowczo odrzucił rzecznik Karola Nawrockiego, stwierdzając jednoznacznie, że już dawno nie słyszał "większych bzdur".

– Większych bzdur nie słyszałem już dawno (...) Rządzący już zapowiadają, że zignorują nie tylko propozycję pana prezydenta, ale oczekiwania Polaków – stwierdził.

Leśkiewicz przypomniał, że co roku Polska płaci 35 mld złotych w tytułu funkcjonowania ETS (europejskiego systemu handlu emisjami). Dodał, że referendum to nie tylko odpowiedź na społeczne nastroje Polaków, ale także realizacja obietnicy, jaką prezydent złożył związkowcom z "Solidarności".

– Trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u – wskazał.

Przypomnijmy, że nowy wniosek prezydenta w sprawie zorganizowania referendum trafił już do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby zaplanowano na 5–7 sierpnia.

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