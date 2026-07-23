Sikorski zakpił z referendum Nawrockiego: Świat eurofoba nie istnieje

Szef MSZ ocenił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zaproponowane pytanie jest "wybiórcze" i przedstawił własną propozycję. "Zaproponowane przez Karola Nawrockiego pytanie referendalne jest wybiórcze. Kontrpropozycja: »Czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników?«. Jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje członkostwa w UE, nie istnieje" – napisał minister spraw zagranicznych na platformie X.

Wpis pojawił się po tym, jak Karol Nawrocki poinformował o złożeniu do Senatu drugiego wniosku o przeprowadzenie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej.

Drugie podejście do referendum

Prezydent poinformował o nowym wniosku w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami powiatu dębickiego. – Przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu – powiedział. Jak podkreślił, tym razem pytanie zostało sformułowane w sposób prosty i „niczego nie sugeruje”. Proponowane pytanie brzmi: "Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?". – Teraz jest pytanie do Senatu, czy jesteście, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatku ETS. Chcieliście nowe pytanie, jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi – powiedział Nawrocki.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że na karcie do głosowania znajdą się oficjalne wyjaśnienia dotyczące skutków obu odpowiedzi. Jako termin referendum wskazano 27 września 2026 r.

Pierwszy wniosek odrzucił Senat

Nowy projekt jest konsekwencją majowej decyzji Senatu, który nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum. 21 maja za zgodą na referendum zagłosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej negatywną opinię wydały połączone komisje senackie: ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Pierwsze pytanie referendalne proponowane przez prezydenta brzmiało: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”. Zgodnie z Konstytucją referendum ogólnokrajowe może zostać zarządzone przez prezydenta wyłącznie za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Nowy wniosek prezydenta trafił już do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby zaplanowano na 5–7 sierpnia.

Czytaj też:

Mocny sondaż dla Nawrockiego. Polacy ocenili decyzję ws. odebrania orderu Zełenskiemu Czytaj też:

"To jest kuglarstwo". Nawrocki wrócił do ustawy o statusie osoby najbliższej