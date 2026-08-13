Wypadek w pracy po alkoholu. Ten szczegół decyduje o wypłacie zasiłku

Przepisy wymagają ustalenia, czy nietrzeźwość miała duży wpływ na wypadek. Jeśli nie – pracownik może zachować prawo do świadczenia w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna".

Zgodnie z ustawą wypadkową świadczenia nie przysługują osobie, która w stanie nietrzeźwości "przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku". Ta sama zasada obejmuje osoby będące pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Sąd Najwyższy: Ważne, czy wypadku można było uniknąć

Jak przypomina "DGP", kwestią nietrzeźwych pracowników zajmował się kilka lat temu Sąd Najwyższy. W wyroku z 8 czerwca 2011 r. (I UK 418/10) SN wskazał, że przepisy nie wykluczają świadczeń nawet dla pracownika, który uległ wypadkowi w stanie nietrzeźwości, gdy wykonywał pracę albo czekał na wykonanie powierzonych zadań.

Świadczenie może stracić, jeżeli nietrzeźwość "w istotnym stopniu przyczyniła się do spowodowania wypadku". Przy ocenie znaczenie ma więc odpowiedź na pytanie, czy do zdarzenia doszłoby również wtedy, gdyby pracownik był trzeźwy.

Podobne stanowisko przedstawił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 18 grudnia 2013 r. (III AUa 771/13). Uznał, że wykonywanie obowiązków po alkoholu nie wystarcza do odebrania świadczeń. Potrzebne jest jeszcze znaczne przyczynienie się pracownika do wypadku.

Ile wynosi zasiłek po wypadku przy pracy?

Dla pracownika różnica dotyczy przede wszystkim wysokości świadczenia. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego również wypłacane jest w wysokości 100 proc. podstawy.

Jeżeli natomiast pracownik zostanie pozbawiony świadczeń wypadkowych z powodu nietrzeźwości, może mieć prawo do zwykłego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli spełnia warunki jego otrzymania.

Pracownik musi poddać się badaniu

Po wypadku znaczenie ma również samo badanie trzeźwości. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik był nietrzeźwy, pracodawca kieruje go na badanie potrzebne do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie. Tak samo jest w przypadku podejrzenia użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Pracownik ma obowiązek poddać się badaniu. Odmowa albo uniemożliwienie jego przeprowadzenia powoduje utratę prawa do świadczeń wypadkowych. Pracownik może tego uniknąć, jeżeli udowodni, że z określonych przyczyn nie mógł poddać się badaniu.

Okoliczności zdarzenia są badane w postępowaniu powypadkowym. Jeżeli zostanie przyjęte, że pracownik w stanie nietrzeźwości w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, może zostać pozbawiony świadczeń wypadkowych. Takie ustalenia może również zakwestionować ZUS.

Nie zgadzasz się z odmową? Można wystąpić do ZUS

Pracownik nie musi zgadzać się z oceną pracodawcy. Jeżeli po wypadku otrzymuje zwykły zasiłek chorobowy, a uważa, że powinien dostać zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, może zwrócić się do ZUS o ustalenie prawa do tego świadczenia. Jeżeli to ZUS odmówi przyznania zasiłku wypadkowego, wyda w tej sprawie decyzję. Pracownik może się od niej odwołać do sądu zgodnie z pouczeniem znajdującym się w decyzji.

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