Prezydent chce referendum. Przedstawił nową wersję pytania

– Przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu – poinformował podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami powiatu dębickiego prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że pytanie jest "proste i niczego nie sugeruje".

– Teraz jest pytanie do Senatu, czy jesteście, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatku ETS. Chcieliście nowe pytanie, jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi – zaapelował.

Tak brzmi nowe pytanie referendalne

Pytanie, które głowa państwa chce zadać w referendum, brzmi: "Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?". Kancelaria Prezydenta wskazała, że na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę, 27 września 2026 r.

Wniosek prezydenta trafił do Senatu. Zgodnie z konstytucją, referendum zostanie zarządzone po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Najbliższe posiedzenie izby zaplanowano na 5-7 sierpnia.

Drugi wniosek Nawrockiego o referendum

To już drugi wniosek autorstwa Karola Nawrockiego. W maju Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 32 senatorów. Przeciwko były 62, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej przeciwko organizacji referendum opowiedziały się połączone komisje senackie: ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Wówczas prezydent Nawrocki chciał, aby Polacy odpowiedzieli na następujące pytanie: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

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