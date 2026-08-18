Zachar Prilepin to jeden z najpopularniejszych pisarzy rosyjskich. A zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kremlowskiej prowojennej, a zatem antyukraińskiej i antyzachodniej propagandy. Prilepin popierał wojnę z Kijowem już w 2014 r. I to z bronią w ręku. Pełnił wtedy funkcję zastępcy dowódcy jednego z batalionów donbaskich separatystów. Ponadto, był też doradcą ówczesnego szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Zacharczenki. O swoich doświadczeniach na donbaskim froncie napisał powieść-fantasmagorię "Niektórzy nie trafią do piekła". Po inwazji na Ukrainę wydał zbiór prowojennych esejów pt. "Koordynata Z".