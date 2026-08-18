Prilepin ostrzega Rosjan przed Rosjanami
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Prilepin ostrzega Rosjan przed Rosjanami

Dodano: 
Flaga Rosja
Flaga Rosja Źródło: Unsplash / Valery Tenevoy
CO PISZĄ NA WSCHODZIE Naczelny propagandysta "specjalnej operacji wojskowej" nagle zaczął przestrzegać przed rosyjskim nacjonalizmem, który jego zdaniem może być dla Putina równie groźny, co zachodni liberalizm.

Zachar Prilepin to jeden z najpopularniejszych pisarzy rosyjskich. A zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kremlowskiej prowojennej, a zatem antyukraińskiej i antyzachodniej propagandy. Prilepin popierał wojnę z Kijowem już w 2014 r. I to z bronią w ręku. Pełnił wtedy funkcję zastępcy dowódcy jednego z batalionów donbaskich separatystów. Ponadto, był też doradcą ówczesnego szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Zacharczenki. O swoich doświadczeniach na donbaskim froncie napisał powieść-fantasmagorię "Niektórzy nie trafią do piekła". Po inwazji na Ukrainę wydał zbiór prowojennych esejów pt. "Koordynata Z".

Źródło: DoRzeczy.pl
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Macieja Pieczyńskiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także