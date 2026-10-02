Wałęsa chce spisywania nazwisk "tych, którzy go atakują"

Po głośnym, aczkolwiek szybko usuniętym z Facebooka nagraniu, w którym Lech Wałęsa odniósł się do sprawy umorzenia postępowania w sprawie "Teczek Kiszczaka", pojawiają się następne. Były prezydent trzyma się w nich nowej wersji dotyczącej jego działalności w latach 70. i zapewnia, że nigdy nie był agentem "Bolkiem".

Lech Wałęsa trzyma się wersji o "wtórnym analfabetyzmie"

Z oficjalnego dokumentu prokuratury wynika bowiem, że były przewodniczący NSZZ Solidarność nie mógł być tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i pisać donosów, ponieważ był wtórnym analfabetą. Co ciekawe, Wałęsa potwierdził to w jednym ze swoich nagrań – właśnie tym, który usunął jeszcze tego samego dnia.

– To prawda. Wtedy miałem ograniczone możliwości tworzenia pisemnego. Ale to ten debilizm, to lekceważenie mnie przez bezpiekę i komunę pozwalało mi realizować moje nierealne problemy – powiedział Wałęsa, precyzując, że chodzi o marzenia i dodając, że chodziło właśnie o to, by bezpieka go lekceważyła.

"Spisujcie tych, którzy mnie atakują"

Tym razem była głowa państwa zwróciła się do swoich o spisywanie nazwisk "głupców" i "zdrajców", słowem "pachołków Moskwy".

– Jak zauważacie ataki nie mnie są coraz większe, coraz silniejsze, coraz – wydaje się – mądrzejsi ludzie mnie atakują – ocenił Wałęsa. – Zwracam się do was z wielką prośbą. (...) Was młode pokolenie to dotyczy, więc proszę was: spisujcie wszystkich tych, którzy mnie tak atakują – zaapelował.

– Uwierzcie mi: albo głupcy albo zdrajcy sukcesów Polski – pachołki Moskwy – oznajmił. – I ja to codziennie ze względu na atakowanie będę udowadniał i pokazywał wam, możecie to wszystko sprawdzić – powiedział były lider NSZZ Solidarność.

– Tu nie ma innych ocen, dlatego że czepianie się moich zachowań w grudniu 70 roku, jest nieporozumieniem – powiedział Wałęsa, powtarzając, że "mimo braków w piśmie i w czytaniu" "jego umysł pracował dobrze".

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