Największa zagraniczna inwestycja polskiego giganta. Ruszyła rozbudowa

– Sierra Gorda to dziś potencjał sięgający 1 mld ton rudy, ale cały czas pracujemy nad jego powiększeniem. Udało nam się potwierdzić mineralizację dookoła Catabeli, będziemy prowadzić dodatkowe odwierty. Planowane jest ok. 180 odwiertów o wartości 100 mln dolarów do 2032 r. na powierzchni 1300 ha. Potencjalne dodatkowe zasoby można szacować nawet na 1-3 mld ton rudy – powiedziała wiceprezes KGHM Polska Miedź Anna Sobieraj-Kozakiewicz podczas uroczystości inaugurującej inwestycję w czwartą linię mielenia w chilijskiej kopalni.

Jak stwierdziła, założenia KGHM dotyczące wzrostu produkcji miedzi dzięki nowej linii – o 20 proc. – są "konserwatywne". W ocenie australijskich partnerów spółki ten wzrost może wynieść nawet 30 proc.

Chile. KGHM rozbuduje kopalnię Sierra Gorda

W kopalni Sierra Gorda realizowany jest program prac eksploracyjnych ukierunkowany na rozpoznanie zasobów poza obszarem obecnego wyrobiska Catabela. Najbardziej perspektywicznym i priorytetowym kierunkiem pozostaje Catabela Northeast (CNE), położona w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności, wraz ze strefami przylegającymi do eksploatowanego złoża. Zidentyfikowano również dalej położone obszary o potencjale rozwojowym w dłuższym horyzoncie. Badania geochemiczne i geofizyczne oraz wiercenia rdzeniowe potwierdziły ciągłość porfirowej mineralizacji miedziowo-molibdenowej, która pozostaje otwarta wraz z głębokością.

Wstępne szacunki wskazują na potencjał rzędu kilku miliardów ton rudy o zawartości miedzi i molibdenu typowej dla tego rodzaju złóż. Bliskość obecnego wyrobiska oraz dotychczasowe wyniki czynią CNE kluczowym obszarem dla możliwego wydłużenia okresu funkcjonowania Sierra Gorda. Dalszym celem programu jest określenie zasięgu i jakości mineralizacji oraz wielkości bazy zasobowej.

"Perła w koronie" KGHM

Sierra Gorda jest odkrywkową kopalnią miedzi i molibdenu, położoną na pustyni Atakama, w regionie Antofagasta, w północnym Chile, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. To największa inwestycja zagraniczna w historii KGHM i kluczowe aktywo międzynarodowe grupy, nazywane "perłą w koronie".

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r., wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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