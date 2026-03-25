KGHM z większym zyskiem. Ujawniono dane

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 10 276 mln zł wobec 8457 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 36 366 mln zł w 2025 r. wobec 35 320 mln zł rok wcześniej.

Wynik KGHM lepszy o 28 proc.

"W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł, co jest wynikiem o 28 proc. lepszym w porównaniu do 2024 roku. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 10,3 mld zł (+22 proc. r/r), z czego 48 proc. wypracowały aktywa zagraniczne. Przychody Grupy były stabilne i osiągnęły ponad 36 mld zł. Produkcja miedzi płatnej ukształtowała się na poziomie 710 tys. ton i była zgodna z założeniami budżetowymi" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W minionym roku spółka koncentrowała się na optymalizacji działalności operacyjnej oraz wzroście efektywności kosztowej. Celem tych działań było wzmocnienie odporności organizacji na globalne wyzwania rynkowe i przygotowanie jej do realizacji ambitnych planów inwestycyjnych, w tym rozpoczętej już budowy trzech nowych szybów górniczych w Polsce. Aktywa zagraniczne stanowią obecnie ważny element struktury przychodowej Grupy, a ich dalszy rozwój to szansa na dywersyfikację strumieni przychodowych i źródło dodatkowej wartości dla akcjonariuszy, podkreślono.

"Dzięki realizacji założeń budżetowych, globalnej dywersyfikacji zdolności produkcyjnych oraz sprawnemu wykorzystaniu szans rynkowych, w tym wzrostu cen srebra, miniony rok był dla KGHM okresem dalszego wzmacniania pozycji na światowym rynku surowcowym oraz istotnego zwiększenia wartości dla Akcjonariuszy. Oprócz rozpoczętych projektów inwestycyjnych, ważnym obszarem aktywności były inicjatywy ukierunkowane na poprawę efektywności i większą kontrolę kosztów. Program Optymalizacji Kosztowej przyniósł wymierne rezultaty i będzie stopniowo wdrażany w spółkach Grupy Kapitałowej. Planujemy wzmocnić ład korporacyjny w Grupie oraz zwiększyć efektywność biznesową podmiotów zależnych. Uzyskana przez spółki zagraniczne samodzielność w finansowaniu działalności oraz ich zdolność do spłaty zobowiązań na rzecz Polskiej Miedzi istotnie wzmacnia naszą pozycję na globalnym rynku surowcowym. Potwierdza to awans KGHM do grona 50 najlepiej wycenianych spółek górniczych świata" – powiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w materiale.

Tyle wyniosły przychody Grupy Kapitałowej

W 2025 roku wyniki produkcyjne w ramach Grupy KGHM w głównych liniach biznesowych były zgodne z założeniami budżetowymi. Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 710,0 tys. ton. O 3 proc. niższy wynik w ujęciu rocznym związany był z realizacją planowego remontu w Huty Miedzi Głogów II oraz sprzedażą kopalni McCreedy West (Kanada) w I kwartale 2025 roku. Grupa wyprodukowała również 1347 ton srebra metalicznego, 160 tys. troz metali szlachetnych oraz 5,2 mln funtów molibdenu. 53-procentowy wzrost produkcji molibdenu względem 2024 roku wynikał z wyższej koncentracji tego metalu w eksploatowanych złożach. W raportowanym okresie produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 401,1 tys. ton. Natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła poziom 571 tys. ton. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 86,8 tys. ton (dla 55 proc. udziału KGHM) i była o 8 proc. wyższa m.in. dzięki większej zawartości miedzi w pozyskiwanej rudzie. W segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. produkcja miedzi płatnej osiągnęła poziom 52,2 tys. ton, wymieniono.

W raportowanym okresie przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły 36,4 mld zł. Głównymi czynnikami decydującymi o ich stabilnym wzroście była zdywersyfikowana struktura sprzedaży oraz zmiana notowań podstawowych produktów i wartość zrealizowanych premii. Wpływ miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym stosowane w odpowiedzi na warunki makroekonomiczne i rynkowe. W analizowanym okresie średni kurs walutowy dolara amerykańskiego spadł z 3,98 do 3,76, powodując wyraźne zmniejszenie przychodów Grupy, dodano.

Koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM wyniósł w 2025 roku 2,58 USD/funt i był niższy w ujęciu rocznym o 3 proc. W omawianym okresie istotne spadki wskaźnika zanotowano w segmentach zagranicznych (-32 proc. KGHM International LTD., -46 proc. Sierra Gorda). Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź SA o 3 proc., wynikał głównie z wyższego o 27 proc. podatku od wydobycia niektórych kopalin (udział podatku od wydobycia w koszcie C1 to 1,42 USD/funt) oraz umocnienia złotego względem dolara amerykańskiego, co miało wpływ na wyższą o 36 proc. r/r wycenę produktów ubocznych.

Zadłużenie na "dobrym, stabilnym poziomie"

"Wysokie przychody i ustabilizowanie bazy kosztowej pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny Grupy KGHM o 22 proc. wyższy niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA Grupy KGHM wyniosła 10,3 mld zł, a jednostkowa 4,9 mld zł (+10 proc. r/r). Zysk netto wyniósł odpowiednio 3,7 mld zł i 1,9 mld zł. Pomimo wypracowanego wyniku EBITDA wpływ na jego wysokość miały różnice kursowe. Zadłużenie Grupy Kapitałowej utrzymywało się na dobrym, stabilnym poziomie – wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA wyniósł 0,8" – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy KGHM wyniosły 3,9 mld zł i były o 0,2% niższe względem 2024 roku. Priorytetem były inwestycje w obrębie Głównego Ciągu Technologicznego. Wydatki w obszarze górnictwa osiągnęły poziom 3,0 mld zł i objęły m.in.: Program Udostępnienia Złoża (1040 mln zł), uzbrojenie rejonów górniczych (521 mln zł), wymianę parku maszynowego (474 mln zł), odwadnianie kopalń (248 mln zł), rozbudowę OUOW Żelazny Most (231 mln zł). W tym samym okresie inwestycje w obszarze hutnictwa osiągnęły poziom 723 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 1946 mln zł wobec 2788 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

