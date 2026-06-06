Chwalińska po przegranym meczu. "Jestem smutna i zawiedziona"

W sobotę (6 czerwca) Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6 w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego Roland Garros. Dla 24-letniej Polki był to pierwszy w karierze występ w finale imprezy tej rangi.

Porażka Chwalińskiej z Andriejewą. "Była zbyt dobra"

– Chwilę potrwa zanim dotrze do mnie, co zrobiłam. Nie ukrywam, że na razie jestem smutna i troszkę zawiedziona tym, jak zagrałam, ale naprawdę Mirra była dla mnie dzisiaj zbyt dobra – przyznała Chwalińska w rozmowie z Eurosportem.

Podkreśliła, że Rosjanka o wiele lepiej poradziła sobie z warunkami panującymi na korcie i zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo.

Chwalińska na koniec podziękowała wszystkim kibicom. – Nie wiem, co zrobiłam, że tak się stało. Chyba jednak na to nie zasługuję, ale naprawdę bardzo dziękuję. Czułam tą miłość i dziękuję, że mogłam dzielić się z wami tymi emocjami. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej – powiedziała.

Turniej Roland Garros 2026. Droga Polki do finału

Chwalińska, która do głównej drabinki paryskiego turnieju dostała się przez kwalifikacje, była rewelacją tegorocznej edycji French Open. W drodze do finału pokonała m.in. Qinwen Zheng, Marię Sakkari, Annę Kalinską i Dianę Sznajder.

W decydującym meczu lepsza okazała się rozstawiona z numerem ósmym Andriejewa. Rosjanka od początku narzuciła własne warunki gry i wykorzystała przewagę doświadczenia w spotkaniach o najwyższą stawkę. Polka próbowała przeciwstawić się rywalce urozmaiconym stylem gry, jednak nie była w stanie odwrócić losów pojedynku. Mecz zakończył się po dwóch setach.

Mimo porażki Chwalińska osiągnęła największy sukces w dotychczasowej karierze. Została pierwszą polską tenisistką od czasu Igi Świątek, która wystąpiła w finale Rolanda Garrosa, a dzięki znakomitemu występowi w Paryżu zanotowała znaczący awans w rankingu WTA, aż o 93 pozycje.

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