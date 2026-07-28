Komisja zdrowia zamyka drzwi przed stroną społeczną. "Czego się boją?"

W parlamencie trwają prace nad poselskimi projektami zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Każdy przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, restrykcje w dostępności alkoholu i w zasadach jego promocji. Okazuje się, że są one niezgodne z prawem unijnym.

Restrykcyjne projekty ustaw

Projekt Lewicy całkowicie zakazuje reklamy wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa, a także zakazuje sprzedaży alkoholu na stacjach paliw i w godzinach nocnych na terenie całego kraju. Z kolei drugi projekt – przygotowany przez posłów Polski 2050 – również całkowicie zakazuje reklamy alkoholu, a ponadto przyznaje gminom większe uprawnienia do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu i podnosi opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W projektach "zaszyto" również zastanawiające zapisy, np. eliminujący całą kategorię piwa ze sprzedaży w małych sklepach.

W przyjętym przez podkomisję projekcie znalazły się pomysły tak radykalne, że wprowadzając je Polska nie tylko trafiłaby do grupy krajów z najbardziej antyalkoholową polityką, ale dodatkowo rozpoczęlibyśmy krucjatę walki z piwem na skalę nieznaną na innych rynkach. Przykładowo projekt definiuje reklamę alkoholu tak szeroko, że łapie się w nią zwykłe wyposażenie ogródka gastronomicznego. Za taką „reklamę" grozi grzywna od 30 tysięcy do miliona złotych.

Piwo 0,0 proc. nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu prawa. Mimo to nowe przepisy zakazują również reklamy produktów, których nazwa i znak towarowy pokrywają się z oznaczeniami napojów alkoholowych. Skoro wersje bezalkoholowe dzielą markę z klasycznymi, zakaz obejmie i je. A mówimy o najszybciej rosnącym segmencie rynku, po który sięgają ludzie ograniczający spożycie alkoholu.

Nowe brzmienie przepisów zabrania też np. informowania o sponsorowaniu „imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych" gdziekolwiek poza wnętrzem gazet, zaproszeniami, biletami, plakatami i tablicami przy samej imprezie. Projekt uchyla przepis, na którym opiera się wieloletnia praktyka wyposażania lokali przez browary. Parasole, szkło i urządzenia z logo będą mogły być używane najpóźniej do końca 2027 roku.

Komisja Zdrowia zamyka drzwi

Jutro sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tyle, że na posiedzenie nie zostanie wpuszczona strona społeczna. Zwrócił na to uwagę m.in. Adam Abramowicz, b. rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. "Na podkomisji była dyskusja z udziałem zaledwie kilkorga posłów a argumenty dotyczące szkodliwych rozwiązań dla gospodarki, ale także dla konsumentów, podnoszone przez różne środowiska, zostały pominięte– podkomisja przyjęła to co od początku chciała przyjąć. Dalsze prace miały się odbyć już w komisji niestety tam strony społecznej już nie dopuszczono do głosu" – wskazał.

"W momencie gdy wszyscy członkowie komisji mogliby zapoznać się z poważnymi zastrzeżeniami do tych projektów, mając jeszcze szansę do wprowadzenia poprawek, drzwi zostają zamknięte. To nie są standardy demokratyczne i nie mają nic wspólnego z transparentnym procesem legislacyjnym" – pisze Abramowicz.

"Czego boją się wnioskodawcy projektu i przewodnicząca komisji? Czy chodzi o przepchnięcie radykalnych i szkodliwych rozwiązań projektu Lewicy bez dyskusji i bez świadków? Czy rząd Donalda Tuska nadal będzie bezradny wobec dominacji jednego środowiska nadającego obecnie ton koalicji rządzącej dzisiaj Polską?" – pyta.

Po środowym posiedzeniu projekt czeka drugie czytanie w Sejmie, Senat a następnie ustawa trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki zawetował w tej kadencji podwyżkę opłaty cukrowej i akcyzy na alkohol, wskazując, że pod zdrowotnym hasłem kryło się łatanie budżetu. Los tej ustawy zatem nie jest przesądzony.