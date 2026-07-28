Stowarzyszenie Morawieckiego się powiększy? "Jestem po paru rozmowach"

Mateusz Morawiecki przedstawił 10 filarów, które w jego ocenie powinny być "fundamentami państwa". Wśród nich znalazły się punkty: "patriotyzm jako busola każdej decyzji", "szanować prezydenta wybranego przez naród", "bezpieczna Polska", "suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna", "uszczelnić system podatkowy", "przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej", "stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej", "przywrócić wielkie inwestycje strategiczne", "Polska w smartfonie", "najpierw zwycięstwo".

"To jest nasz kompas rozwoju! Każdy z tych filarów będzie punktem odniesienia dla naszej pracy nad polityką gospodarczą, społeczną, energetyczną, technologiczną i bezpieczeństwa. Te 10 zasad to nasze zobowiązanie wobec Polski i Polaków, które będą definiować każdy nasz projekt, każdą decyzję i każdą inicjatywę podejmowaną dla Polski" – wyjaśnił prezes stowarzyszenia "Rozwój Plus".

"Nie obiecujemy Wam łatwej drogi. Ale obiecujemy odwagę, odpowiedzialność i konsekwencję. Obiecujemy, że Was nie zawiedziemy! Do dzieła! Razem budujmy przyszłość Polski!" – napisał w mediach społecznościowych.

Morawiecki zapowiada ważne ogłoszenie

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że jego stowarzyszenie prawdopodobnie się powiększy. – Szczerze mówiąc, tak może być. Rzeczywiście jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona. I jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana – powiedział były premier.

Polityk został również zapytany o to, czy ma żal do posła Grzegorza Lorka, który zrezygnował z członkostwa w "Rozwoju Plus" i wrócił do PiS. – Nie, nie patrzę na to w ten sposób. Żal, przykrość – raczej w polityce to nie są uczucia, które powinny dominować. Zasadniczo chciałbym już skoncentrować się na przyszłości – odparł.

Morawiecki był też pytany o Daniela Obajtka. – Deklarację złożył, ale później zmienił zdanie. Do końca nie wiem dlaczego, ale to są jakby osobiste sprawy i nie chciałbym w nie wnikać – stwierdził.

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