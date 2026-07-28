Scenariusze dla stowarzyszenia Morawieckiego. "Najbardziej prawdopodobny jest trzeci"

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS i szef klubu parlamentarnego PiS, został zapytany w TOK FM o możliwe scenariusze dla stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.

Błaszczak kreśli scenariusze dla stowarzyszenia Morawieckiego

– Są trzy możliwości. Pierwsza taka, że pójdą drogą PJN (Polska Jest Najważniejsza), druga możliwość taka, że pójdą drogą Zbigniewa Ziobry, wrócą przed wyborami, tylko sądzę, że jest to jednak o tyle mniej realne, gdyż do wyborów mamy tylko rok. (…) I trzeci scenariusz to jest taki, że znikną ze sceny politycznej – ocenił.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka "najbardziej prawdopodobny jest ten trzeci scenariusz". – Dlatego, że nie ma miejsca na scenie politycznej dla kolejnej partii liberalnej – stwierdził szef klubu PiS.

Morawiecki i jego stronnicy odchodzą z PiS

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem.

Jacek Sasin jeszcze pierwszego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" i wrócił do PiS.

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