"Jest już zupełnie jasne". Błaszczak: Morawiecki postanowił założyć własną partię

Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS ocenił w Telewizji Republika, że "jest już zupełnie jasne".

– Mateusz Morawiecki postanowił założyć nową partię polityczną. To bardzo charakterystyczne, że ta partia ma być zwrócona na lewo, ku liberalizmowi. Tymczasem część wyborców odeszła od PiS, ale na prawą stronę sceny politycznej. Stąd nasza prekampania, której liderem jest prof. Czarnek, żeby odzyskać wyborców, którzy odeszli na prawo – ocenił.

Błaszczak uderza w Morawieckiego. "Prekampania PiS była niejako burzona"

Zdaniem Mariusza Błaszczaka prekampania PiS "była niejako burzona przez prekampanię Mateusza Morawieckiego". – Mieliśmy do czynienia z dwoma równoległymi prekampaniami, dwoma kandydatami na premiera. To dysfunkcjonalne – dodał.

Szef klubu PiS stwierdził, że sytuacja może oznaczać, że PiS będzie mieć poważne trudności z powrotem do władzy.

– Nasi przeciwnicy polityczni mają szansę kontynujacji tych fatalnych rządów dla Polski. Rachunek za to zapłaci Mateusz Morawiecki. Poprzez swoje ambicje czy z innych powodów doprowadza do tego, że ogranicza szansę zwycięstwa PiS – powiedział.

Bez przełomu po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim. Prezes PiS wygłosi oświadczenie

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także poseł Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, jednak nie przyniosły żadnych efektów.

W piątek o godz. 12:00 prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie.

Minął termin ultimatum dla polityków PiS

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska".

Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca przed północą.

Jacek Sasin już pierwszego dnia – w ubiegłą środę – ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

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