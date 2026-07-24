"Kaczyński nie będzie ułatwiał". Bosak: Morawiecki potrzebuje być wyrzuconym z PiS

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, odnosząc się do konfliktu w PiS, ocenił, że "Jarosław Kaczyński nie będzie ułatwiał Mateuszowi Morawieckiemu stworzenia mitu założycielskiego nowej partii".

Bosak: Morawiecki potrzebuje wyrzucenia z PiS

– To, czego potrzebuje Mateusz Morawiecki, to być wyrzuconym z PiS z dużą grupą ludzi. To, czego potrzebuje Jarosław Kaczyński, to osamotnionego Mateusza Morawieckiego, odchodzącego z PiS, jak kilkanaście lat temu Marek Jurek z wąską grupą współpracowników, z którą nic nie zbuduje – stwierdził.

Krzysztof Bosak dodał, że "pomiędzy jedną i drugą sytuacją dzieli nas jeszcze kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy wzajemnych przepychanek, oskarżeń i prób rozpraszania swojego kapitału i swojego autorytetu".

Ultimatum dla polityków PiS. Termin minął w czwartek wieczorem

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska".

Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca przed północą.

Jacek Sasin już pierwszego dnia – w ubiegłą środę – ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Bez efektów spotkania Kaczyński – Morawiecki. Prezes PiS wygłosi oświadczenie

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także poseł Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, jednak nie przyniosły żadnych efektów.

O godz. 12:00 w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie.

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