"Trzeba doprowadzić do porządku". Błaszczak: PiS nie może mieć dwóch kandydatów na premiera

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS i przewodniczący klubu, powiedział w programie "Super Expressu", że "jest na przykład dwoistość naszej aktywności".

– Naszym kandydatem na urząd premiera jest pan prof. Przemysław Czarnek, ale mamy też równoległą niejako prekampanię – ocenił.

Przypomniał, że "chociażby kiedy pan prof. Czarnek w Kaliszu przedstawiał trzy pierwsze punkty spośród 21 punktów programowych (…) to co słyszymy?". – To Mateusz Morawiecki, który jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, organizuje grilla – mówił.

Błaszczak: PiS nie może mieć dwóch kandydatów na premiera

Mariusz Błaszczak podkreślił, że „trzeba doprowadzić sytuację do porządku i stąd intencja prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości – wybór, przed każdym z parlamentarzystów stoi wybór, czy chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czy w stowarzyszeniu”.

– Ja zachęcam wszystkich, koleżanki i kolegów (…) żeby wybrali Prawo i Sprawiedliwość, a nie stowarzyszenie – dodał.

Szef klubu PiS podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość nie może mieć dwóch kandydatów na urząd prezesa Rady Ministrów, no nie może".

– Liczę na to, że również Mateusz Morawiecki złoży deklarację o działaniu w Prawie i Sprawiedliwości, odstąpi od stowarzyszenia, bo jeszcze jest jeden bardzo ważny powód, oprócz tego, że mamy taką dwoistość w naszej aktywności, ten powód – ten grill planowany na 31 lipca jest pretekstem do tego, żeby odebrać finansowanie Prawu i Sprawiedliwości – ocenił Mariusz Błaszczak.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo stowarzyszenie, albo partia

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, przekazał we wtorek, że W przyszłym tygodniu spotka się komitet polityczny PiS, by podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w partii. Przypomniał, że czas na złożenie deklaracji jest do czwartku do końca dnia.

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina. Jacek Sasin rozwiązał swoje stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać swoje stowarzyszenie "Rozwój Plus".

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