PiS zdecydowało. Jest zakaz dla członków

O ruchu ze strony Nowogrodzkiej poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przytoczył fragmenty uchwały.

"Członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym" – głosi uchwała.

Kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego zaznacza: "Członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które które działają za zgodą władz partii".

"Członkowie PiS, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni" – czytamy w uchwale.

Bochenek: Uchwała dotyczy zakazu działania członków PiS w stowarzyszeniach

Jak podkreślił Rafał Bochenek na środowym briefingu prasowym, zorganizowanym po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS, "kierownictwo PiS podjęło dzisiaj dosyć istotną uchwałę".

– Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym – powiedział W celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji, kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki – mówił rzecznik partii.

Bochenek zaznaczył, że "jeżeli chodzi o organizacje, takie jak chociażby 'Stowarzyszenie Rozwój Plus' czy 'Po Pierwsze Polska', to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną". – W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się jak od jakiekolwiek działalności w ramach tych gremiów – mówił rzecznik prasowy PiS.

Władze PiS wyznaczyły termin

– W dniu dzisiejszym zostanie również rozesłane takie oświadczenie do wszystkich parlamentarzystów PiS, jak i eurodeputowanych, w którym parlamentarzyści i europosłowie będą mieli oświadczyć, iż nie są członkami takiej organizacji. Czas na wypełnienie takiego oświadczenia to jest 7 dni od jutra – podkreślił Rafał Bochenek.

– W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem – bo to są oczywiście te dwa, które najbardziej państwa interesowały, dlatego wspomniałem o nich – wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego – dodał.

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