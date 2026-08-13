Prezydent mianował nowych generałów. Wśród nich syn znanego dowódcy

Akty mianowania zostaną wręczone 15 sierpnia podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie.

"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie" – przekazało BBN.

Łącznie nominacje otrzymało 21 oficerów. Sześciu generałów brygady awansowało na stopień generała dywizji, kontradmirał Piotr Sikora został mianowany wiceadmirałem, 13 pułkowników otrzymało stopień generała brygady, a komandor Artur Kołaczyński – kontradmirała.

Sześciu generałów dywizji

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Mariusz Chmielewski, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, oraz gen. bryg. Rafał Kowalik, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Ten sam stopień otrzymali gen. bryg. Sławomir Kozicki, dyrektor Departamentu Budżetowego MON, gen. bryg. Sławomir Lidwa, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, oraz gen. bryg. Jacek Sankowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON.

Na stopień wiceadmirała mianowany został kontradm. Piotr Sikora, zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Trzynastu nowych generałów brygady

Pierwszy stopień generalski otrzymało 13 pułkowników. Na stopień generała brygady mianowany został płk Grzegorz Faka, dyrektor Departamentu Kadr MON. Awansowali także płk Krzysztof Klin, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i szef logistyki, płk Zbigniew Krzyszczuk, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, oraz płk Dariusz Kwiatkowski, zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Generałami brygady zostali również płk Janusz Misiak, zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Piotr Paluch, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, oraz płk Dariusz Piotrowiak, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli MON.

Nominacje otrzymali także płk Mirosław Płomiński, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 Sztabu Generalnego WP, oraz płk Mirosław Postołowicz, zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP.

Renart Skrzypczak wśród nominowanych

Na stopień generała brygady mianowany został również płk Renart Skrzypczak, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jest synem zmarłego gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych.

Nominację otrzymał także płk pil. Krzysztof Szymaniec, rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, płk Zbigniew Targoński, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz płk pil. Robert Weissgerber, szef pionu i zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Kosiniak-Kamysz: Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów

O nominacjach mówił wcześniej w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował, że nominacje uzyskały kontrasygnatę premiera Donalda Tuska. – To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz podziękował za współpracę prezydentowi i premierowi. – To pokazuje, że porozumienie i współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, (…) jest możliwa, jest potrzebna i jest realizowana – powiedział wicepremier.