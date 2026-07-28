"Nie będziemy głosowali". Sejm nie wybierze na razie wicemarszałka z PiS

Marcin Ociepa został kandydatem PiS na wicemarszałka Sejmu.

Marcin Ociepa kandydatem PiS na wicemarszałka Sejmu

– Klub PiS zgłosił marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu – poinformował w poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak przekazał, że poinformował marszałka Sejmu, iż PiS złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o kandydata swojego klub.

– Marszałek Czarzasty przyjął (to) do wiadomości. Wszystko w rękach marszałka. Nam zależy, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił szef klubu PiS.

Szef klubu PiS wyjaśnił też dziennikarzom, dlaczego kandydatem na wicemarszałka został Marcin Ociepa, wiceminister w rządach Mateusza Morawieckiego.

– Z panem ministrem Ociepą współpracowałem wiele lat w ministerstwie obrony narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu. To była decyzja, która wynikała z (jego) dotychczasowej aktywności. Pan minister Ociepa jest w naszym środowisku politycznym od lat, jest człowiekiem kompetentnym, w związku z tym wysunęliśmy kandydaturę – mówił.

Czarzasty nie planuje żadnych zmian na tym posiedzeniu Sejmu

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, powiedział we wtorek w RMF FM, że "na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian".

– Nie będziemy głosowali wyboru wicemarszałka. Idzie sierpień. Jak już się panowie i panie poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym – pierwszym albo drugim – stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "PiS miał takie hasło: »Elżbieta Witek albo nikt«. Wybrali drugi wariant. Wybrali opcje »nikt«".

Dopytywany o to, czy w Sejmie będzie też wicemarszałek z Unii Centrum albo nowego klubu Mateusza Morawieckiego, jeśli taki powstanie, marszałek odpowiedział, że "uchwała jest taka, że jest sześciu wicemarszałków". – Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie – dodał.

Podkreślił przy tym, że w Sejmie nie ma aktualnie sił, które miałyby ochotę powiększać liczbę wicemarszałków. – Kto będzie decydował, czy będzie zmieniona uchwała w sprawie liczby wicemarszałków? Koalicja 15 października – mówił.

Czytaj też:

Nagły zwrot w Sejmie. PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka Czytaj też:

W Sejmie szykują się zmiany. Oto faworyt frakcji Morawieckiego