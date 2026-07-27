Jeden z ludzi Morawieckiego wraca do PiS

Rafała Bochenek zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o decyzji Lorka.

"Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie. Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi. Wspólnie ku zwycięstwu. Dla Polski" – napisał.

Rozłam w partii Kaczyńskiego

Lorek był wymieniany w grupie parlamentarzystów PiS, którzy wstąpili do, założonego przez byłego premiera, Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii", po tym, jak odmówiło podpisania deklaracji dotyczącej nieuczestniczenia w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. O północy minął termin na złożenie oświadczenia w tej sprawie. Brak takiej deklaracji miał skutkować wykluczeniem z ugrupowania.

We wtorek ma odbyć się posiedzenie Komitetu Politycznego, który ma zatwierdzić te decyzje, a więc de facto usunąć ludzi Morawieckiego z partii.

Władze ugrupowania podkreślają, że podkreślają, że nie chcą rozstawać się ze swoimi członkami "w negatywnych odczuciach", jednak uznało, że działalność stowarzyszenia stała się elementem prowadzącym do podziałów wewnątrz formacji. Z kolei członkowie stowarzyszenia Morawieckiego mieli być oburzeni wymogiem podpisania "lojalek" i z tego powodu zdecydowali się tego nie robić. Sam były premier od tygodni powtarza, że nie chce rozpadu PiS, lecz jedynie działania na rzecz stworzenia atrakcyjnej oferty programowej, która umożliwi wygraną w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

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