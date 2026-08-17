"To prezydent miasta". Morawiecki zapowiada nowy transfer do Rozwoju Plus
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Opinie

"To prezydent miasta". Morawiecki zapowiada nowy transfer do Rozwoju Plus

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Przewodniczący KP Rozwój Plus Mateusz Morawiecki
Przewodniczący KP Rozwój Plus Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Paweł Supernak
Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne transfery do stowarzyszenia Rozwój Plus.

Były premier ujawnił, że następną osobą, która dołączy do inicjatywy, będzie kolejny prezydent miasta. Jak przekazał, obecnie na rozpatrzenie czeka kilka tysięcy wniosków. – Tysiące ludzi do nas przychodzi. Teraz mamy parę tysięcy wniosków, które są jeszcze nierozpatrzone i to irytuje mnie, że to idzie tak wolno. Jednak mogę powiedzieć, że wszystkie transfery – jak w futbolu – lubią ciszę – powiedział Mateusz Morawiecki w telewizji wPolsce24.

Morawiecki: Będzie to kolejny prezydent miasta

Morawiecki nie podał nazwiska osoby, która ma dołączyć do Rozwoju Plus. Ujawnił jedynie pełnioną przez nią funkcję. – Mogę tylko powiedzieć, jaka funkcja. Będzie to kolejny prezydent miasta w Polsce. Już jest ich kilku, mamy kolejne spotkania. Jest bardzo duże zainteresowanie samorządowców, przedsiębiorców. Znane osoby będą do nas dołączać, będziemy je z ogromną radością pokazywać – powiedział.

W ostatnich dniach do stowarzyszenia dołączył prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. W wyborach samorządowych w 2024 r. startował z własnego komitetu, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. W marcu 2026 r. został powołany w skład Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie Karolu Nawrockim.

13 sierpnia o przystąpieniu do Rozwoju Plus poinformował prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. – Bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić – powiedział podczas konferencji prasowej w Kaliszu. – Myślę, że jest wielu fantastycznych samorządowców oprócz mnie, którzy będą chcieli ze stowarzyszeniem współpracować. Już widzę w tej chwili, ile osób z otoczenia również samorządu garnie się do stowarzyszenia – dodał.

Marcin Witko dołączył dzień wcześniej

12 sierpnia o dołączeniu do Rozwoju Plus poinformował prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. – Jako samorządowiec marzę o powrocie do czasów, kiedy program dla samorządów stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Waldemara Budę pozwolił nam budować w Tomaszowie Mazowieckim ponad 200 mieszkań. To były konkretne instrumenty, dzięki którym samorządy mogły się rozwijać, inwestować i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby mieszkańców – powiedział Witko.

9 sierpnia o przystąpieniu do Stowarzyszenia Rozwój Plus poinformował senator PiS Ryszard Majer.

Morawiecki nie ujawnił nazwiska kolejnego prezydenta miasta, który ma dołączyć do stowarzyszenia. Poinformował natomiast o kolejnych spotkaniach.

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Źródło: wPolsce24
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