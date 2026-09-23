Morawiecki ma problem? Dwa sondaże jednego dnia i dwa wyniki poniżej progu

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja. Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, w tym Partia Razem i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Poniżej progu wyborczego znalazł się natomiast Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Rozwój Plus poniżej progu wyborczego

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,9 proc. ankietowanych – wynika z najnowszego badania Social Changes. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24,1 proc. poparcia, a Konfederacja 14,4 proc. Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica, którą wskazało 9,4 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęły Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 6,7 proc. oraz Partia Razem, na którą chce głosować 5,2 proc. badanych.

Do Sejmu nie dostałoby się ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Rozwój Plus uzyskał w badaniu 3,5 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazły się również Polska 2050 z wynikiem 1,7 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 1,6 proc. wskazań. Pozostałe ugrupowania uzyskały łącznie 2,5 proc.

Drugi sondaż. PiS poniżej 20 proc., Korona Brauna z wyższym poparciem

W środę opublikowano także wyniki sondażu pracowni Research Partner. W tym badaniu Koalicja Obywatelska uzyskała 28,8 proc. poparcia, o 2,7 pkt proc. mniej niż w czerwcu. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 19,2 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 6,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna chce zagłosować 8,8 proc. respondentów, a na Nową Lewicę – 6,8 proc.

Pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem (4,2 proc.), Rozwój Plus (4,1 proc.), PSL oraz partie wywodzące się z Polski 2050 (po 1,9 proc.). W porównaniu z badaniem Social Changes sondaż Research Partner wskazuje niższe poparcie dla PiS o 4,9 pkt proc. i Konfederacji o 3,2 pkt proc. Wyższy wynik uzyskała natomiast Korona Grzegorza Brauna – o 2,1 pkt proc.

Koalicja rządząca bez większości w Sejmie

Na podstawie wyników sondażu Research Partner dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego przygotował symulację podziału mandatów. Według jego wyliczeń Koalicja Obywatelska zdobyłaby 190 miejsc w Sejmie, Zjednoczona Prawica – 132, Konfederacja – 63, Konfederacja Korony Polskiej – 49, a Lewica – 26. Ugrupowania obecnej koalicji rządzącej miałyby 216 mandatów, czyli o 15 mniej niż wynosi większość sejmowa. Pozostałym partiom przypadłyby łącznie 244 miejsca.

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