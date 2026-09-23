Horała wicemarszałkiem. Zadowoleni nawet wyborcy PiS

W piątek 18 września Marcin Horała został wybrany na funkcję wicemarszałka Sejmu. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus otrzymał 254 głosów. Z kolei na kandydata klubu PiS Marcina Ociepę głosowało 167 posłów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów.

Marcina Horałę poparli posłowie należący do obecnej koalicji rządowej. Za Marcinem Ociepą zagłosowali z kolei w zdecydowanej większości posłowie Konfederacji.

Porażka własnego kandydata i sukces środowiska Mateusza Morawieckiego wywołały niezadowolenie w Prawie i Sprawiedliwości. Głos zabrał sam Jarosław Kaczyński, który stwierdzi, że teraz wie, dlaczego były premier dążył do opuszczenia partii. Prezes PiS jednoznacznie stwierdził, że Rozwój Plus "układa się" z Donaldem Tuskiem.

Polacy ocenili wybór Horały

Tymczasem Polacy, jak pokazuje sondaż IBRiS, dobrze oceniają wybór Horały na wicemarszałka Sejmu. Wskazało tak 55 proc. respondentów.

Wyniki są jeszcze lepsze w podziale na poszczególne elektoraty. Pozytywną oceną Horale wystawiło 61 proc. głosujących na opozycję, 81 proc. wyborców Rozwoju Plus i aż 81 proc. osób popierających Prawo i Sprawiedliwość.

Podane wyniki obejmują głosy bez osób niezdecydowanych.

Morawiecki opuszcza PiS

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS Polacy zostali zapytani o ocenę odejścia Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, większość badanych uważa to za dobry ruch.

Łącznie aż 56,9 proc. badanych ocenia odejście polityków z PiS pozytywnie – odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 23,3 proc. respondentów, a "raczej tak" 33,6 proc. Negatywnie ruch byłego premiera oceniło 24,3 proc. (11,4 proc. wybrało opcję "raczej nie", a 12,9 proc. "zdecydowanie nie"). Zdania w tej sprawie nie ma 18,8 proc. ankietowanych.

Wyniki prezentują się ciekawie w rozbiciu na sympatie polityczne badanych. Aż 69 proc. głosujących na koalicję 15 października oceniło decyzję Morawickiego pozytywnie. W grupie głosujących na opozycję jest to 56 proc. Wśród elektoratu pozostałych partii jest to 47 proc.

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